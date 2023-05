Allergies cutanées : et si manger des brocolis permettait de les limiter ?

L'ESSENTIEL L'absence de composés alimentaires, retrouvés dans les brocolis et les choux, dans l'alimentation pourrait aggraver les allergies cutanées.

Lorsque ces nutriments sont absents, une surproduction d’une molécule, appelée "TGF-beta" est observée dans l’épiderme des souris. Cette dernière perturbe le fonctionnement normal d’une population de cellules immunitaires.

Pour limiter les réactions allergiques cutanées, il convient ainsi d’adopter une alimentation équilibrée.

Les allergies cutanées sont des réactions de la peau qui peuvent être causées par différents facteurs, notamment des allergènes, des irritants ou des changements hormonaux. "Les composés alimentaires peuvent affecter le développement de réponses inflammatoires. Cependant, les mécanismes impliqués restent incomplètement compris", ont indiqué des chercheurs et chercheuses de l’Inserm et de l’Institut Curie du laboratoire Immunité et Cancer.

Des nutriments naturellement présents dans les brocolis et les choux

Dans une récente étude, publiée dans la revue Elife, ils se sont penchés sur une molécule présente dans l'organisme, appelée "récepteur des hydrocarbures aromatiques" (AhR), sur laquelle agissent les composés alimentaires contenus dans les légumes crucifères, tels que les brocolis ou les choux. Ensuite, les scientifiques ont travaillé à partir d’un modèle d’allergie cutanée chez la souris. Certains rongeurs ont reçu une alimentation ne contenant aucun composé activant le récepteur AhR pour évaluer l’impact que cela pouvait avoir sur la sévérité de leur allergie.

Peau : l'absence des composés alimentaires exacerbe les réponses allergiques

Selon les travaux, l'absence de composés alimentaires retrouvés dans les brocolis et les choux pouvait aggraver l'allergie cutanée en augmentant l'état d'inflammation dans la peau. Lorsque ces nutriments sont absents, une surproduction d'une molécule, appelée "TGF-beta", est observée dans l'épiderme des souris. Elle perturbe le fonctionnement normal d'une population de cellules immunitaires qui sont présentes dans la peau et fonctionnent comme un modulateur des réponses immunitaires cutanées.

Une alimentation équilibrée pour limiter les allergies cutanées

"Nos résultats suggèrent qu’un régime alimentaire déséquilibré pourrait augmenter les réactions allergiques cutanées chez l’humain par le biais de mécanismes que nous avons décrit précisément. En schématisant, on pourrait dire que notre travail permet d’expliquer pourquoi manger des légumes comme des brocolis et des choux peut limiter la sévérité des allergies cutanées et pourquoi il est donc important de les inclure dans son régime alimentaire", a expliqué Élodie Segura, chercheuse de l’Inserm et auteur de l’étude, dans un communiqué.