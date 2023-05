Pourquoi les allergies de printemps peuvent vous empêcher de dormir

L'ESSENTIEL La rhinite allergique est provoquée par les pollens en circulation dans l'air, surtout au printemps.

La rhinite provoque divers symptômes et nuit au sommeil.

Certains médicaments et bonnes habitudes peuvent améliorer la qualité des nuits, toutefois l'idéal est de suivre une désensibilisation.

L'arrivée du printemps n’est pas un moment de joie pour les personnes allergiques. La nature se réveille avec tous ses pollens. Les symptômes principaux des allergies sont le nez qui coule, les yeux qui piquent ainsi que des crises d’éternuements. En parallèle, les allergies peuvent également affecter le sommeil. Selon un sondage réalisé par l'Asthma and Allergy Foundation of America, 59 % des personnes allergiques souffrent de troubles du sommeil en raison de leurs symptômes, ce qui peut également nuire à la qualité du sommeil de leur partenaire.

Pourquoi les allergies affectent-elles le sommeil ?

Dans The Huffington Post, le Dr Mark Holbreich, membre de l'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, explique que les allergies peuvent faire gonfler les voies nasales et donc empêcher la circulation normale de l'air dans nos voies respiratoires. Ce phénomène est exacerbé par la position allongée. Pour les personnes allergiques concernées, cela peut facilement se transformer en cercle vicieux, car les allergies fatiguent l’organisme. De plus, les personnes allergiques sont également plus sujettes à l’apnée du sommeil, une étude de Respir Care, révèle qu’en cas de rhinite allergique, la probabilité d'être touché augmente de 44 %.

Suivre quelques conseils pour mieux dormir

Il est possible d’améliorer la qualité de vos nuits en créant des conditions propices au sommeil. Selon l'Institut Sommeil Vigilance, la température de la chambre doit être comprise entre 18 et 20°C, le café et le thé sont à éviter après 14h et les écrans proscrits au moins une heure avant le coucher. Dans le même temps, il est recommandé de se laver les cheveux avant de se coucher pour réduire le risque d’apporter du pollen dans le lit, et pour la même raison, le linge, surtout les draps, doivent être séchés à l'intérieur. Il est également recommandé de fermer les fenêtres pendant la nuit et de les ouvrir le matin.

Combattre la congestion nasale

Pour ceux qui souffrent d'un mauvais sommeil lié à leur nez bouché, ils doivent faire de leur mieux pour nettoyer la cavité nasale de se coucher. Une solution saline peut aider, ou un médecin peut prescrire un vaporisateur nasal de stéroïdes aidant à rétablir la capacité à respirer. Cependant, les médicaments contre le rhume doivent être évités. "Ils sont efficaces pendant trois à cinq jours, mais si vous les utilisez pendant une période plus longue, vous pouvez avoir une congestion à cause de cette surutilisation", a expliqué le Dr Mark Holbreich au Huffington Post. "Les décongestionnants en vente libre procurent un soulagement immédiat, mais ils ne conviennent pas pour une utilisation pendant toute la saison d’allergies".

La solution la plus pérenne est la désensibilisation, mais il faut y consacrer du temps. "C'est une sorte de traitement vaccinal des allergies, reposant sur l'administration régulière d’extraits allergéniques pendant une période prolongée, idéalement 3 à 5 ans". explique l’Inserm.