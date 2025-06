Dioxyde de chlore : quand une influenceuse met en danger la santé d’enfants autistes

L'ESSENTIEL Kerri Rivera, une influenceuse américaine, promeut à tort un "traitement" de l’autisme à base de dioxyde de chlore, un produit chimique industriel potentiellement mortel.

Malgré les effets graves rapportés chez des enfants, elle continue d’encourager ce protocole dangereux sur les réseaux sociaux.

Les experts alertent sur les risques pour la santé et appellent à signaler ces fausses pratiques.

Peut-on guérir l’autisme avec un désinfectant industriel ? La question paraît aussi absurde que dangereuse, et pourtant, c’est le message que propage Kerri Rivera, une influenceuse américaine suivie par plus de 17.000 personnes sur Instagram. Comme le rapporte le quotidien britannique The Independent, elle recommande aux parents d'enfants autistes de leur administrer du dioxyde de chlore, une substance hautement toxique utilisée pour blanchir des textiles et désinfecter des surfaces industrielles.

Une "cure" dangereuse et sans fondement scientifique

Sous couvert d’un "protocole" censé éliminer des "parasites" qu’elle affirme à tort être à l’origine de l’autisme, Kerri Rivera encourage l’ingestion de ce produit chimique par les enfants. Des messages montrent que plusieurs parents ont déjà administré ce produit à leur progéniture, causant de graves effets secondaires. Une mère témoigne : "L'urine de ma fille sent très fort l'ammoniac... j'imagine que ce sont les parasites qui meurent".

Cette interprétation erronée est entretenue par Rivera, qui affirme que les vomissements, convulsions, éruptions cutanées ou urines odorantes observés par les parents sont les signes que l’organisme est en train de se "détoxifier". Or, ces symptômes sont les manifestations bien connues de l’empoisonnement au dioxyde de chlore.

"C’est répugnant. Ce soi-disant protocole de traitement de l’autisme est faux, dangereux et nuisible pour les personnes autistes et leurs familles", alerte Tim Nicholls, de la National Autistic Society (NAS), cité par The Independent. L’agence britannique de sécurité sanitaire rappelle que l’ingestion de dioxyde de chlore peut entraîner des douleurs abdominales, des vomissements de sang, des chocs hémorragiques et des troubles graves chez l’enfant, allant jusqu’à des convulsions et des lésions intestinales.

Une mobilisation pour faire cesser la désinformation

Une pétition réclamant la suppression des réseaux sociaux de Rivera a déjà réuni plus de 30.000 signatures. Face à l’indignation, TikTok a désactivé son compte et Amazon a supprimé sa boutique en ligne, où elle vendait des livres et du matériel en lien avec ce "protocole". "Les fausses cures propagées en ligne peuvent être extrêmement dangereuses pour la santé des enfants autistes", avertit Jolanta Lasota, directrice d’Ambitious about Autism. Elle encourage les parents à se tourner vers des sources fiables comme le National Health Service, le système de santé publique du Royaume-Uni.

Pour rappel, l’autisme est un trouble neurodéveloppemental permanent, sans cause parasitaire connue, ni traitement curatif. Promouvoir l’idée d’une "guérison" est donc non seulement faux, mais peut mettre des enfants en danger. Les autorités sanitaires appellent à la plus grande vigilance et à signaler toute pratique frauduleuse.