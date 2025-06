Cancer du pancréas : on a découvert comment il se propage au foie ou aux poumons

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert comment les cellules cancéreuses du pancréas se développent dans les poumons ou le foie.

La propagation des cellules cancéreuses à ces organes est en lien avec la protéine PCSK9.

Les cellules pancréatiques cancéreuses utilisent la protéine PCSK9 pour s'adapter à leur nouvel environnement.

Le cancer du pancréas offre un pronostic assez sombre. L’une des principales raisons est son diagnostic tardif en raison de symptômes peu spécifiques ainsi que la présence de métastases chez plus de la moitié des patients.

Mais, des chercheurs de l’université de Californie à San Francisco (UCSF) ont fait une découverte qui aide à comprendre comment les cellules cancéreuses pancréatiques se propagent dans le corps. La responsable serait une protéine appelée PCSK9.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature, le 21 mai 2025.

Cancer du pancréas : la protéine PCSK9 joue un rôle dans la propagation des métastases

L’équipe a lancé cette étude avec pour objectif de découvrir comment les cellules cancéreuses parviennent à survivre à un endroit plutôt qu'à un autre. Elle a repris les données de MetMap, une carte des lignées cellulaires cancéreuses humaines. Les scientifiques ont ainsi remarqué que les cellules du cancer du pancréas avaient tendance à coloniser les poumons et le foie.

Ils se sont ensuite penchés sur les différences génomiques susceptibles de révéler pourquoi et comment ces cellules préféraient un organe à l'autre. Les analyses menées ont mis en lumière la présence d'une protéine appelée PCSK9. Cette dernière est connue pour contrôler l'absorption du cholestérol par les cellules.

"Lorsque le taux de PCSK9 est faible, les cellules cancéreuses du pancréas consomment le cholestérol présent à proximité, qui est abondant dans le foie. Lorsque le taux de PCSK9 est élevé, les cellules cancéreuses produisent leur propre cholestérol. Elles fabriquent également des molécules qui les protègent des dommages causés par l'oxygène, une adaptation parfaite à la survie dans les poumons", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Le rôle de PCSK9 dans la survenue des métastases a été mis en évidence au cours d’un autre test. Quand l’équipe a forcé les cellules cancéreuses du pancréas qui étaient destinées à aller dans le foie à exprimer PCSK9, elles ont fait un détour vers les poumons.

Cancer du pancréas et PCSK9 : de nouvelles perspectives thérapeutiques

L’ensemble des données recueillies montre que la protéine PCSK9 aide les cellules cancéreuses du pancréas à s’installer dans le foie ou dans les poumons. "Les cancers persistent en s'adaptant à de nouveaux tissus et organes, et nous avons découvert que les tumeurs pancréatiques utilisent la protéine PCSK9 pour s'adapter à leur propagation", confirme Dr Rushika Perera à l'UCSF et auteure principale de l'article.

En plus d’aider à mieux comprendre le développement des métastases, ces travaux pourraient aussi aider à soigner la maladie. "Cela ouvre la voie à la lutte contre la croissance métastatique du cancer en modifiant la façon dont les cellules acquièrent leur cholestérol", assure la scientifique.