Cancer du pancréas : un verre d’alcool par jour augmente vos risques de 3 %

L'ESSENTIEL Le Circ a mis en évidence une "association modeste mais significative" entre la consommation d'alcool et le cancer du pancréas.

Chaque augmentation de 10 g/jour de la consommation d'alcool pur est liée à une hausse de 3 % du risque de cancer du pancréas.

Le lien a été mis en lumière en étudiant les dossiers médicaux et la consommation d'alcool de près de 2,5 millions de personnes.

Plus de 14.000 cancers du pancréas sont diagnostiqués en France chaque année. Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) vient de faire une découverte sur ce qui est la deuxième tumeur digestive maligne la plus fréquente après le cancer colorectal.

Dans un article paru dans la revue scientifique Plos Medicine le 20 mai 2025, l’agence de l’OMS assure qu’il existe "une association modeste, mais significative" entre la consommation d'alcool et le risque d'avoir un cancer du pancréas.

Alcool : un risque de cancer du pancréas accru jusqu’à 36 %

Pour mieux comprendre le lien entre la consommation d’alcool et le cancer du pancréas, les chercheurs ont repris les données de 30 cohortes de population sur quatre continents (Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord). Cela représente près de 2,5 millions de personnes recrutées entre 1980 et 2013 à un âge médian de 57 ans. Lors de l’étude, 10.067 participants ont été diagnostiqués avec un cancer du pancréas. La consommation d'alcool des volontaires était calculée en s’appuyant sur des questionnaires sur leurs habitudes de boisson (fréquence, nombre de verres, type d’alcool…).

Les analyses ont révélé que chaque augmentation de 10 g/jour de la consommation d'alcool pur – soit l’équivalent d’un verre standard – est associée à une hausse de 3 % du risque de cancer du pancréas.

"Les associations étaient particulièrement évidentes pour la consommation d'alcool de base d'au moins 15 g/jour chez les femmes et de 30 g/jour chez les hommes", écrivent les auteurs dans leur étude. En effet, les femmes qui boivent 15 à 30 g/jour d'alcool affichent 12 % plus de risque de développer la maladie que celles qui trinquent peu (0,1 à 5 g/jour). De leur côté, les hommes qui consomment 30 à 60 g d’alcool par jour ou plus de 60 g/jour voient leur risque grimper de 15 % et de 36 % respectivement.

Cancer du pancréas et boissons alcoolisées : un lien sous-estimé jusqu'à présent

Pour Pietro Ferrari, chef de la branche Nutrition et métabolisme du Circ et auteur principal de l'étude, les résultats publiés apportent "de nouvelles preuves que le cancer du pancréas pourrait être un autre type de cancer associé à la consommation d'alcool, un lien sous-estimé jusqu'à présent".

En effet, la littérature scientifique publiée à ce jour a établi l’alcool comme un facteur de risque avéré que pour sept cancers (côlon-rectum, œsophage, foie, cavité buccale, pharynx, larynx, sein). Avant cette nouvelle étude, les travaux antérieurs sur le cancer du pancréas et la boisson avaient apporté des preuves d’association “limitées ou non concluantes”, rappellent les chercheurs.

Ainsi, pour eux, il s’agit d’une avancée importante, car peu de facteurs de risque ont été clairement identifiés pour le cancer du pancréas. "Le tabagisme est le principal facteur de risque établi lié au mode de vie. Par ailleurs, certaines maladies comme l’obésité et le diabète et, plus rarement, des prédispositions génétiques peuvent également favoriser la survenue de ce cancer", indique la fondation pour la recherche sur le cancer sur son site internet.