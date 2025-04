Cancer du pancréas : une nouvelle méthode d'identification des sous-types de cellules

L'ESSENTIEL Dans une étude, des chercheurs ont utilisé l'immunofluorescence multiplexée des glycanes, à savoir des sucres, pour identifier la composition exacte des cellules cancéreuses du pancréas qui composent les tumeurs.

Grâce à une analyse des tissus tumoraux et des échantillons de sang, le type tumoral d'adénocarcinome pancréatique canalaire a pu être déterminé par les glycanes.

À l'avenir, ces informations pourraient contribuer à un diagnostic plus précoce et plus précis du cancer du pancréas.

Situé dans la partie supérieure de l'abdomen, entre l'intestin grêle et la rate, juste derrière l'estomac, le pancréas est la deuxième plus grosse glande de l'organisme. Il joue un rôle essentiel dans la digestion des graisses et la régulation de la glycémie. En cas de cancer pancréatique, les symptômes ne sont pas visibles au début. Par conséquent, seuls 15 % de ces tumeurs sont détectées à temps pour permettre une ablation chirurgicale. Pour compliquer les choses, celles-ci peuvent inclure de nombreux sous-types de cellules malignes, chacun répondant différemment au traitement.

Cancer du pancréas : les signatures glycaniques identifiées dans des échantillons tumoraux et sanguins

"Cette hétérogénéité tumorale de l'adénocarcinome canalaire pancréatique freine le développement de biomarqueurs pour la détection précoce de la maladie. Nous avons émis l'hypothèse que les sous-populations de cellules cancéreuses pancréatiques pouvaient être identifiées par des signatures glycaniques", ont indiqué des chercheurs de l'Institut de virologie et d'immunologie (VAI) aux États-Unis. Lorsqu’ils parlent de signatures glycaniques, ils font références aux glycanes, des sucres qui aident les cellules à se reconnaître et à communiquer entre elles. Chaque sous-type de cellule cancéreuse du pancréas possédant une composition différente en glycanes.

Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue Science Advances, l’équipe a utilisé l'immunofluorescence multiplexée, combinant des logiciels spécialisés et des techniques d'imagerie, des glycanes pour distinguer les sous-populations de cellules cancéreuses pancréatiques des sous-populations de cellules non cancéreuses au sein des tissus tumoraux. Grâce à cette analyse, les signatures glycaniques ont été identifiées. Ensuite, les auteurs ont affiné leur approche pour détecter les glycanes sécrétés dans le sang par les cellules cancéreuses. "C'est important, car les analyses sanguines sont plus faciles pour les patients, elles sont beaucoup plus rapides, moins coûteuses et moins invasives que la chirurgie", a déclaré Brian Haab, auteur des recherches. Les résultats ont montré que le type tumoral d'adénocarcinome pancréatique canalaire a pu être déterminé par les glycanes présents dans le sang.

Une méthode également utilisée pour d’autres cancers gastro-intestinaux ?

Cette méthode n'est pas encore disponible en laboratoire clinique, mais les scientifiques espèrent qu'elle deviendra une étape standard du diagnostic du cancer du pancréas dans les prochaines années. En attendant, ils continuent de tester leur technique et de rechercher des signatures de types cellulaires plus rares. "Plus nous en savons sur les cellules présentes, mieux les médecins peuvent adapter les traitements à chaque patient", a précisé Brian Haab. L’équipe étudie également si cette approche peut être utilisée pour mieux détecter et caractériser d’autres cancers gastro-intestinaux.