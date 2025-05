Le cannabis est-il aussi risqué pour le cœur que le tabac ?

L'ESSENTIEL Une étude révèle que l’usage chronique de cannabis, fumé ou ingéré, réduit significativement la fonction vasculaire, au même niveau que le tabac.

Les fumeurs de cannabis présentent en plus des altérations sanguines nocives pour les cellules des vaisseaux – absentes chez les consommateurs de comestibles.

Ces résultats soulignent que le cannabis comporte des risques cardiovasculaires réels, même chez les jeunes en bonne santé.

Alors que le cannabis gagne en popularité et devient légal dans de nombreux pays, notamment dans un cadre médical, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Californie à San Francisco (UCSF) met en garde contre ses effets sur la santé cardiovasculaire. Publiée dans JAMA Cardiology, cette recherche révèle que l’usage régulier du cannabis, qu'il soit fumé ou ingéré sous forme de comestibles, est associé à une réduction significative de la fonction vasculaire.

Des vaisseaux sanguins affaiblis par le cannabis

L'étude a porté sur 55 participants, en bonne santé apparente, ayant consommé du cannabis au moins trois fois par semaine pendant un an ou plus, sans usage de tabac. Résultat : leur fonction vasculaire était réduite de moitié par rapport aux non-consommateurs. "Nous avons observé une altération de la fonction des vaisseaux sanguins comparable à celle que l'on voit chez les fumeurs de tabac", explique Leila Mohammadi, autrice principale de l'étude, dans un communiqué. Or, une mauvaise fonction vasculaire est un facteur de risque bien connu de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle ou l'infarctus.

Les chercheurs ont également constaté que les fumeurs de cannabis présentaient des modifications de leur sérum sanguin nocives pour les cellules endothéliales, qui tapissent les parois des vaisseaux. Ces changements n'ont pas été observés chez les consommateurs de produits comestibles à base de THC, suggérant que les mécanismes des dégâts varient selon le mode de consommation.

"Il semble que fumer du cannabis affecte la fonction vasculaire pour des raisons différentes de l'ingestion de THC", précise Matthew L. Springer, autre auteur de l'étude. Si l'on ne sait pas encore exactement comment le THC agit sur les vaisseaux, les chercheurs estiment que son impact n'est pas uniquement lié aux modifications du sérum.

Des risques réels pour le système cardiovasculaire

Ces résultats soulèvent des questions sur les risques longtemps sous-estimés du cannabis, en particulier pour les usagers réguliers. Ils rappellent que, bien que considéré comme plus "naturel" ou "sûr" que le tabac, le cannabis n'est pas dépourvu d'effets nocifs sur le système cardiovasculaire. Le fumer ou le manger, les effets ne semblent pas identiques… mais les risques, eux, sont tout autant réels.