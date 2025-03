Cannabis et crise cardiaque : un risque sous-estimé

L'ESSENTIEL Deux nouvelles études révèlent un lien inquiétant entre la consommation de cannabis et un risque accru d’infarctus, même chez les jeunes adultes en bonne santé.

Une étude sur 4,6 millions de personnes montre un risque multiplié par six, tandis qu’une méta-analyse de 75 millions d’individus observe une hausse de 50 %. Sans compter un risque multiplié par quatre d’AVC ischémique, et par deux d'insuffisance cardiaque.

Les chercheurs suggèrent que le cannabis perturbe le rythme cardiaque et affecte la circulation sanguine. Une des études a montré que le risque d'infarctus atteignait un pic une heure après la consommation.

"Interroger la consommation de cannabis devrait faire partie du bilan cardiovasculaire de tous les patients, tout comme celle du tabac." Alors que sa légalisation progresse dans de nombreux pays, comme les Etats-Unis, deux nouvelles études américaines montrent un lien préoccupant entre la consommation de cannabis et un risque pour le cœur, même chez les jeunes adultes en bonne santé.

Un risque d’infarctus multiplié par six

La première, publiée dans JACC Advances et basée sur l'analyse de 4,6 millions de dossiers médicaux, révèle que les utilisateurs de cannabis de moins de 50 ans sont "six fois plus susceptibles de subir une crise cardiaque" que les non-consommateurs. La seconde, une méta-analyse incluant 75 millions de personnes et présentée récemment à l'American College of Cardiology, montre "une augmentation de 50 % du risque" d'infarctus du myocarde chez les usagers. Sept études sur douze ont mis en évidence un lien significatif entre consommation de cannabis et crise cardiaque.

Ce n’est pas tout : en suivant les patients sur plus de trois ans, les chercheurs de la Boston University School of Medicine ont également observé un risque multiplié par quatre d'accident vasculaire cérébral ischémique, par deux d'insuffisance cardiaque et par trois de décès cardiovasculaire chez les consommateurs de cannabis.

"Nous devons toutefois interpréter ces résultats avec prudence, car la consommation de cannabis est souvent associée à d'autres substances comme la cocaïne ou d'autres drogues illicites, qui n'ont pas été prises en compte", précisent les scientifiques dans un communiqué.

Comment le cannabis affecte-t-il le cœur ?

Les mécanismes exacts par lesquels le cannabis impacte le système cardiovasculaire restent à élucider, mais plusieurs hypothèses sont avancées. La substance pourrait perturber la régulation du rythme cardiaque, augmenter la demande en oxygène du muscle cardiaque et affecter la fonction endothéliale, ce qui entrave la relaxation et l'expansion des vaisseaux sanguins. Une des études incluses dans la méta-analyse a montré que le risque d'infarctus atteignait un pic une heure après la consommation.

Malgré ces données inquiétantes, les chercheurs soulignent le besoin d'études prospectives plus approfondies pour confirmer ces résultats et identifier les populations les plus vulnérables. "Les patients doivent être honnêtes avec leur médecin. Nous sommes leurs premiers alliés, et avoir une vision complète de leur mode de vie est essentiel", concluent les auteurs.