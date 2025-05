Les généralistes pourront-ils bientôt prescrire des médicaments anti-obésité ?

L'ESSENTIEL Le gouvernement souhaite autoriser les médecins généralistes à prescrire les médicaments anti-obésité Wegovy et Mounjaro, afin d’en faciliter l’accès.

Ces traitements, très efficaces mais coûteux et non remboursés, resteraient destinés uniquement aux patients souffrant d’obésité sévère.

L’Agence du médicament devrait valider cette mesure d’ici un mois, dans un contexte où près d'un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité.

Le gouvernement français souhaite faciliter l'accès aux nouveaux traitements contre l'obésité en autorisant bientôt les médecins généralistes à prescrire le Wegovy et le Mounjaro, et pas seulement à en renouveler les ordonnances, rapporte France Info. Une initiative attendue, alors que près d'un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des médicaments anti-obésité aux effets spectaculaires

Le Wegovy (sémaglutide) et le Mounjaro (tirzépatide) sont deux traitements injectables hebdomadaires qui ont montré des résultats impressionnants : une perte de poids moyenne de 15 %, pouvant aller jusqu'à 22,5 % pour le Mounjaro, soit généralement plusieurs dizaines de kilos en quelques semaines ou quelques mois. Ces médicaments agissent sur la régulation de l'appétit et sont réservés aux personnes atteintes d'obésité importante (avec un IMC supérieur ou égal à 35), chez qui les régimes et les traitements ont échoué.

Actuellement, seuls des médecins spécialistes (endocrinologues, diabétologues, nutritionnistes) peuvent initier leur prescription – et ils sont peu nombreux. Une situation qui pose problème, car les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent parfois atteindre un an. "Il s'agit d'une maladie chronique à l'origine de nombreuses autres pathologies, et l'accès au traitement est trop restreint", souligne la ministre de la Santé, Catherine Vautrin.

Vers une ouverture à la médecine générale

Pour remédier à cette inégalité d'accès, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) s'apprête à lancer une procédure formelle afin d'autoriser les généralistes, jusqu’ici seulement autorisés à renouveler les ordonnances, à prescrire ces traitements. Cette démarche, "en phase de finalisation", devrait aboutir d'ici un mois, "si possible avant l’été", a confirmé Yannick Neuder, ministre délégué à la Santé.

Attention, toutefois, cette ouverture ne signifie pas un usage généralisé. Ces traitements restent réservés aux patients souffrant d'obésité sévère et ne doivent pas être utilisés à des fins esthétiques. A noter que leur coût, proche de 300 euros par mois, n'est pour l'instant pas pris en charge par la Sécurité sociale.

L'inauguration, ce lundi 26 mai, de l’extension de l'usine Novo Nordisk à Chartres, qui produira notamment du Wegovy, a été l'occasion pour les ministres de la Santé et de l'Industrie de réaffirmer leur volonté d'améliorer l'accès à ces traitements. Une mesure de plus en plus nécessaire, à l’heure où l'obésité est reconnue comme une maladie chronique majeure, à l'origine de 18 pathologies, dont le diabète de type 2.