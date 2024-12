Wegovy : la HAS favorable au remboursement pour les cas d’obésité sévère

L'ESSENTIEL La HAS a maintenu un avis favorable sur le Wegovy.

Cela ouvre la voie à un remboursement du médicament. Toutefois, des conditions devront être respectées pour en bénéficier : être adulte, avoir un IMC égal ou supérieur à 35 et avoir suivi un régime n'ayant pas entrainé de perte de poids.

Si l'avis de la HAS est suivi par ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, il pourrait être remboursé à hauteur de 65 %.

Le Wegovy, médicament qui a gagné en popularité en raison de ses propriétés amaigrissantes rapides, pourra être remboursé en France. La Haute autorité de santé (HAS) a maintenu son avis favorable sur ce traitement anti-obésité après l’analyse des dernières données récoltées par le monde scientifique. Toutefois, elle émet des conditions. Le remboursement sera uniquement disponible pour les patients atteints d’obésité sévère, soit ayant un IMC supérieur ou égal à 35.

Wegovy : la HAS confirme son avis favorable au remboursement du médicament anti-obésité

Après un premier avis favorable rendu en 2022, la HAS a repassé au crible les données récoltées sur le Wegovy ces dernières années. Dans leur seconde décision rendue le 4 décembre 2024, les experts ont confirmé que le médicament anti-obésité a des effets bénéfiques pour les patients, notant entre autres une réduction des risques cardiovasculaires. Ils ont par ailleurs levé la restriction émise pour les patients de plus 65 ans deux ans plus tôt.

Cette nouvelle validation ouvre la voie au remboursement du traitement dont la substance active est la sémaglutide, un analogue du GLP-1 (aGLP-1) qui favorise la sécrétion d’insuline et l'apparition de la sensation de satiété.

Cependant, la prise en charge du traitement est soumise à certaines conditions. Le patient doit être un adulte souffrant d’obésité sévère (IMC> à 35 kg/m2) qui n’est pas parvenu à perdre du poids après un changement de ses habitudes alimentaires. La prescription du Wegovy remboursé doit aussi être accompagnée d’un régime hypocalorique et d’une hausse de l’activité physique.

Selon la HAS, entre 1 et 2,1 millions de patients en France pourraient bénéficier du Wegovy.

Wegovy : un remboursement à hauteur de 65 % ?

Le Wegovy consiste en une injection à faire une fois par semaine où le dosage est progressif. Les études montrent que ce traitement offre une perte de poids moyenne de 17 %. Néanmoins, le médicament peut provoquer des “effets indésirables gastro-intestinaux d’intensité légère à modérée et transitoires” comme des nausées, des vomissements, une constipation ou des diarrhées. Il ne faut donc pas le prendre sans avis médical.

Face à l’ensemble de ces données, la HAS a reconnu que le Wegovy rendait un service médical "important". Ce qui devrait permettre un remboursement à hauteur de 65 %, selon l’AFP.

La décision d'inscrire le traitement à base de sémaglutide sur la liste des médicaments remboursements sera prise par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale. Elle doit également être publiée au Journal officiel pour être effective.