Le médicament contre l'obésité Wegovy commercialisé en France, sans remboursement

L'ESSENTIEL Le Wegovy, un traitement contre l’obésité, est désormais commercialisé en France.

Pour l’heure, ce médicament n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.

L’accès à ce médicament a également été restreint aux patients présentant un indice de masse corporel (IMC) initial supérieur ou égal à 35 kg/m2 et âgés de moins de 65 ans.

Ce mardi 8 octobre, le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé que le Wegovy, un médicament indiqué pour traiter l’obésité, bénéficie désormais d’une autorisation pour être commercialisé en France. En revanche, ce traitement ne sera pas remboursé par l’Assurance Maladie et sera prescrit sous des conditions bien précises.

Des effets indésirables graves en cas de mésusage du Wegovy

Le Wegovy fait partie des analogues du GLP-1, une classe de médicaments qui reproduit l’action du GLP-1, une hormone intestinale stimulant la sécrétion d’insuline et induisant une sensation de satiété. Ces traitements sont donc reconnus pour leur efficacité contre l’obésité. Etienne Tichit, directeur général de la filiale France de Novo Nordisk, a confié à l’Agence France Presse (AFP) "la fierté d'avoir réouvert la voie de la recherche dans la maladie chronique complexe et récidivante qu'est l’obésité". Ce dernier "espère que cette arrivée permettra à de nombreux patients français de rentrer dans un parcours de soins comprenant un régime hypocalorique et une activité physique renforcée qui reste incontournable".

Dans un communiqué publié ce mardi 8 octobre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a cependant déclaré restreindre les conditions de prescription et délivrance de l’ensemble des analogues du GLP-1, incluant le Wegovy, à la suite d’un avis du comité scientifique temporaire. "Les cas de mésusages avec les analogues du GLP-1 sont avérés, notamment le détournement à des fins esthétiques par des personnes pour qui ce traitement n’est pas indiqué (c'est-à-dire des personnes n’étant pas en situation d’obésité ou de surpoids qui n'ont pas de problème de santé liés au poids). Ces mésusages peuvent entraîner des effets indésirables parfois graves", a alerté l’organisme.

Wegovy : des conditions précises pour en bénéficier

Pour prévenir les risques liés à un mauvais usage de ces médicaments, l’ANSM a mis en place plusieurs mesures. Dans le détail, uniquement les médecins spécialistes en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou titulaires de la formation spécialisée transversale "Nutrition appliquée" sont habilités à prescrire des analogues du GLP-1. Les renouvellements peuvent toutefois être effectués par les médecins généralistes.

De plus, l’autorité sanitaire a souligné l’importance de se conformer au parcours de soin de la Haute Autorité de santé (HAS) et donc de prescrire les analogues du GPL-1 uniquement "aux patients ayant un indice de masse corporel (IMC) initial supérieur ou égal à 35 kg/m2, âgés de moins de 65 ans" dans le cadre d’un traitement contre l’obésité.