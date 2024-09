Obésité, surpoids : une hausse importante en France depuis 20 ans

L'ESSENTIEL La proportion d'hommes se déclarant en surpoids (y compris l’obésité) a augmenté entre 1996 et 2008, passant respectivement de 40% à 48%. Depuis le taux plafonne entre 48 % et 50 %.

Le surpoids (y compris l’obésité) déclaré chez les femmes était inférieur à 25% en 1996 et a atteint 39% en 2017.

Pour Santé Publique France, les niveaux de surpoids et d’obésité des adultes en France sont très élevés et nécessitent l’intensification des politiques de prévention.

Depuis plusieurs années, les professionnels de santé mettent en garde contre l'apparition d'une "épidémie d’obésité" dans la monde. Et la France n’est pas épargnée par ce phénomène à la vue le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France, publié le 10 septembre 2024.

En effet, ce rapport montre que le surpoids et l'obésité – risques majeurs de maladies comme les pathologies cardiovasculaires, le diabète ou encore certains cancers – ont globalement augmenté dans l’Hexagone entre 1996 et 2017.

Une hausse de la corpulence chez les Français depuis 20 ans

Pour faire le point sur le poids des Français, l’agence sanitaire a interrogé par téléphone un total de 124.541 personnes âgées de 18 à 75 ans (55.356 hommes et 69.185 femmes) entre 1996 et 2017. Premier constat : la corpulence déclarée a globalement augmenté dans le pays, mais différemment selon le genre. La proportion d’hommes en surpoids ou en obésité est plus importante. Toutefois, la gent masculine semble avoir atteint un plafond tournant autour de 48-50 % depuis 2008. Si les femmes sont moins nombreuses à avoir un IMC au-dessus de la normale (25), leur nombre continue de grimper. Il est passé de 25 % en 1996 à 39 % en 2017.

Concernant l’obésité précisément (IMC de 30 ou plus), sa fréquence est aussi en hausse. Néanmoins, l’évolution est similaire chez les deux sexes. Environ 14 % de la population française était considérée comme obèse en 2016. À titre de comparaison, le taux était de 7 % pour les hommes et 6 % pour les femmes en 1996.

Obésité et surpoids : il faut intensifier la prévention

Les auteurs du rapport reconnaissent que ces tendances, établies d’après des données déclaratives, devront être confirmées par des prises de mesures réelles. Ils ajoutent néanmoins que les niveaux de surpoids et d’obésité des adultes en France “restent très élevés” et “nécessitent l’intensification des politiques de prévention en la matière”.

Pour eux, il est essentiel que des programmes de lutte contre le surpoids et l’obésité soient mis en place. Afin de limiter les prises de poids excessives et néfastes pour la santé, il faut des mesures encourageant une alimentation saine et équilibrée, promouvant la pratique régulière d’une activité physique et luttant contre les effets délétères de la sédentarité.

"Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque majeurs des maladies non-transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers ou le risque de décès prématurés, ainsi que de certaines maladies infectieuses comme cela a pu être mis en évidence lors de la crise Covid-19. La prévention du surpoids et de l’obésité est donc un enjeu majeur de santé publique", rappelle l’agence.