Obésité : quelles sont les 10 causes possibles de la maladie ?

L'obésité est une maladie qui peut être dangereuse pour la santé.

Outre l'alimentation, l'obésité peut avoir de multiples causes.

Dans un communiqué de presse envoyé aux rédactions, une association a listé les facteurs susceptibles de déclencher une obésité ou d’empêcher d’en sortir.

"Pour avoir un impact réel sur l’obésité, il faut travailler tous ensemble pour s’attaquer à ses causes réelles", indique la Ligue contre l’obésité. "Réduire la maladie à un déséquilibre alimentaire et à une sédentarité à un effet simplificateur", ajoute-t-elle avant d’énumérer les 10 points ci-dessous.

1/ L’accès aux soins

Un accès limité aux professionnels de la santé qualifiés empêche la majorité des personnes en situation d'obésité d'atteindre et de maintenir un poids sur le long terme.

2/ Le risque génétique

Nos gènes représentent entre 40 et 70 % de la probabilité de développer une obésité.

3/ La biologie

Le corps humain a des mécanismes intégrés pour se protéger de la famine : cela peut rendre difficile le maintien de la perte de poids.

4/ Les pathologies

Certaines peuvent favoriser une prise de poids allant jusqu’à plusieurs kilos par mois. De plus, les maladies peuvent aussi interagir entres elles.

5/ Les évènements de la vie

La période prénatale, le début de l'âge adulte, la grossesse, les deuils (etc), peuvent tous affecter la prise de poids.

6/ L’alimentation

Les aliments ultra-transformés, omniprésents dans le monde entier, jouent un rôle majeur dans la rapide progression de l'obésité.

7/ Les médicaments

Un certain nombre de molécules présentes dans les médicaments peuvent entraîner une prise de poids.

8/ La santé mentale

Les symptômes de divers troubles mentaux ainsi que les médicaments prescrits pour les traiter peuvent contribuer à la prise de poids.

9/ Le sommeil

Le manque de sommeil perturbe les hormones qui peuvent affecter le poids.

10/ Le stress

Avec les mêmes mécanismes que le manque de sommeil, un stress élevé et répété peut faire grossir.

"En l’absence d’une approche systématique de dépistage, de diagnostic, de prise en charge et de traitement de l’obésité, le marché de la minceur prospère. Les régimes miracles non seulement échouent à traiter les causes profondes de l’obésité mais aggravent aussi souvent la situation par l’effet yo-yo, augmentant la prise de poids à long terme et impactant négativement le budget familial", complète la Ligue contre l’obésité.

17,9 % des Français sont obèses

D’après la récente enquête OFÉO 2024, l’obésité touche 17,9 % des Français, avec 11,9 % en situation d'obésité modérée (IMC 30 à 34,9), 4,1 % d'obésité sévère (IMC 35 à 39,9) et 1,9 % d'obésité massive (IMC supérieur à 40).



On estime qu’en 2019, un IMC supérieur à la valeur optimale a été à l’origine de 5 millions de décès dans le monde dus à des maladies non transmissibles telles que les pathologies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les troubles neurologiques, les soucis respiratoires chroniques et les problèmes digestifs.