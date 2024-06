Obésité, surpoids : faire du sport le soir aide à réduire la glycémie

L'ESSENTIEL Faire plus de la moitié du sport quotidien entre 18 heures et minuit réduit le taux de sucre dans le sang durant la journée et la nuit.

Cette association était plus forte chez les personnes présentant des troubles de la régulation du glucose.

"Le personnel sportif et médical certifié devrait tenir compte du moment optimal de la journée pour améliorer l'efficacité des programmes d'exercice et d'activité physique qu'il prescrit", selon les auteurs.

"L'activité physique améliore la glycémie, mais on ne sait toujours pas si le moment où elle est pratiquée influe sur le contrôle quotidien de la glycémie", ont écrit des chercheurs de l’université de Grenade (Espagne) dans une étude publiée dans la revue Obesity. C’est pourquoi dans leurs travaux ils ont décidé de déterminer le moment optimal pour faire de l’exercice afin de faire baisser son taux de sucre dans le sang.

L’activité physique et la glycémie de 186 patients mesurés durant 14 jours

Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont utilisé les données d'examens de référence effectués dans le cadre d'un essai espagnol. L'objectif de cette cohorte était d’analyser l'efficacité et la faisabilité d'une alimentation limitée dans le temps sur le tissu adipeux viscéral, la composition corporelle et les facteurs de risque cardiométaboliques chez des adultes souffrant de surpoids et d'obésité. Ainsi, elle incluait 186 personnes, âgées en moyenne de 46 ans et ayant un indice de masse corporelle de 32,9 kg/m2. L'activité physique et la glycémie des participants ont été suivies simultanément sur une période de 14 jours à l'aide d'un accéléromètre triaxial porté au poignet et d'un dispositif de surveillance continue de la glycémie.

Chaque jour, le volume d’activité physique modérée à intensité a été classé. Les catégories comprenaient l'inactivité si aucune activité n'était accumulée, et les catégories "matin", "après-midi" ou "soir" si plus de 50 % des minutes de sport pour ce jour étaient accumulées entre 6 heures et midi, midi et 18 heures, 18 heures et minuit, ou la catégorie "mixte" si aucune des fenêtres temporelles définies ne représentait plus de 50 % de l'activité physique modérée à intense pour ce jour.

Faire du sport entre 18h et minuit fait baisser la glycémie

Les résultats ont montré que le fait d'accumuler plus de 50 % d'activité physique modérée à intense le soir était associé à une baisse de la glycémie diurne, nocturne et globale par rapport à l'inactivité. Cette association était plus forte chez les volontaires présentant des troubles de la régulation du glucose. "Le schéma de ces associations était similaire chez les hommes et les femmes. (...) Notre recherche souligne l'importance du domaine de la prescription d'exercices de précision. Dans la pratique clinique, le personnel sportif et médical certifié devrait tenir compte du moment optimal de la journée pour améliorer l'efficacité des programmes d'exercice et d'activité physique qu'il prescrit", a déclaré Jonatan R. Ruiz, professeur d'activité physique et de santé et co-auteur de l’étude.