Obésité : 60 % des adultes seront dans cette situation d’ici 2050

L'ESSENTIEL Entre 1990 et 2021, les taux de surpoids et d’obésité chez les adultes (âgés de 25 ans ou plus) et les enfants et adolescents (âgés de 5 à 24 ans) ont plus que doublé.

Sans réformes et mesures urgentes, environ 60 % des adultes (3,8 milliards) et un tiers (31 %) des enfants et adolescents (746 millions) devraient être en surpoids ou obèses d’ici 2050.

D’après les chercheurs, "des mesures plus agressives et plus ciblées" doivent être prises pour faire face à la crise croissante de l’obésité.

À l’occasion de la journée mondiale de l'obésité, qui a eu lieu ce 4 mars, des chercheurs ont fait des projections sur la prévalence mondiale, régionale et nationale du surpoids et de l'obésité. Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue The Lancet, ces derniers se sont appuyés sur les chiffres du Global Burden of Disease, un vaste programme financé par la Fondation Bill & Melinda Gates qui compile les données de santé de la plupart des pays.

En utilisant jusqu’à 1.350 sources d’informations, ils ont évalué le nombre total de cas de surpoids et d’obésité chez les enfants et les jeunes adolescents (âgés de 5 à 14 ans), les adolescents plus âgés (âgés de 15 à 24 ans) et les adultes (âgés de 25 ans et plus) dans 204 pays et territoires de 1990 à 2050. Des ajustements ont été effectués pour corriger le biais d’auto-déclaration. L’équipe a pris en compte l’indice de masse corporelle (IMC) pour les adultes. Pour les personnes de plus de 18 ans, le surpoids a été défini comme un IMC compris entre 25 kg/m² et moins de 30 kg/m² et l'obésité comme un IMC de 30 kg/m² ou plus. Pour les mineurs, les définitions étaient basées sur les critères de l'International Obesity Task Force.

Obésité, surpoids : près de la moitié de la population adulte mondiale avait un IMC élevé en 2021

Les résultats ont montré que les taux de surpoids et d'obésité ont augmenté aux niveaux mondial et régional, et dans tous les pays, entre 1990 et 2021. Dans le détail, en 2021, on estime que près de la moitié de la population adulte mondiale (1 milliard d'hommes et 1,11 milliard de femmes de 25 ans ou plus) souffrait de surpoids ou d'obésité. La prévalence de l'obésité a plus que doublé dans le monde entre 1990 et 2021, tant chez les hommes (de 5,8 % à 14,8 %) que chez les femmes (de 10,2 % à 20,8 %).

"La Chine comptait la plus grande population d'adultes présentant un surpoids ou une obésité (402 millions de personnes), suivie de l'Inde (180 millions) et des États-Unis (172 millions). La prévalence la plus élevée du surpoids et de l'obésité, normalisée selon l'âge, a été observée dans les pays d'Océanie, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, nombre de ces pays faisant état d'une prévalence de plus de 80 % chez les adultes. La hausse la plus rapide de la prévalence de l'obésité a été observée dans la super-région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où les taux de prévalence normalisés selon l'âge ont plus que triplé chez les hommes et plus que doublé chez les femmes", peut-on lire dans les travaux.

3,8 milliards d’adultes seront en surpoids ou obèses d’ici 2050

En supposant que les tendances historiques se poursuivent, les scientifiques ont suggéré que d’ici 2050, le nombre total d'adultes vivant avec un surpoids ou une obésité atteindra 3,8 milliards, soit plus de la moitié de la population adulte mondiale probable à ce moment-là. Alors que la Chine, l'Inde et les États-Unis continueront à représenter une grande partie de la population mondiale souffrant de surpoids et d'obésité, le nombre de personnes atteintes dans la super-région de l'Afrique subsaharienne devrait augmenter de plus de 250 % pour atteindre 522 millions, sous l'effet de la croissance démographique. "Au Nigeria en particulier, le nombre d'adultes souffrant de surpoids et d'obésité devrait atteindre 141 millions d'ici 2050, ce qui en ferait le quatrième pays en termes de population souffrant de surpoids et d'obésité."

Dans 25 ans, un tiers des enfants et adolescents, soit 746 millions, devraient être en surpoids ou obèses. Les auteurs ont indiqué que les générations plus récentes prennent du poids plus rapidement que les précédentes et que l’obésité survient plus tôt, ce qui augmente le risque de complications, telles que le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et de multiples cancers survenant à un plus jeune âge. Par exemple, dans les pays à revenu élevé, environ 7 % des hommes nés dans les années 1960 souffraient d'obésité à l'âge de 25 ans, mais ce chiffre est passé à environ 16 % pour les hommes nés dans les années 1990 et devrait atteindre 25 % pour les hommes nés en 2015.

Obésité : "des mesures plus agressives et plus ciblées sont nécessaires pour faire face à cette crise"

"À ce jour, aucun pays n'a réussi à enrayer l'augmentation des taux de surpoids et d'obésité chez les adultes. Sans une intervention immédiate et efficace, le surpoids et l'obésité continueront d'augmenter dans le monde. (…) Reconnaître simplement que l'obésité est un problème de santé mondial serait une négligence de la part des praticiens de la santé mondiale et de la santé publique, des mesures plus agressives et plus ciblées sont nécessaires pour faire face à cette crise, car l'obésité est l'un des principaux risques évitables pour la santé, aujourd'hui et à l'avenir, et représente une menace sans précédent de maladies et de décès prématurés à l'échelle planétaire", ont conclu les chercheurs.