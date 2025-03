Obésité, surpoids : comment accompagner les femmes à toutes les étapes de leur vie ?

L'ESSENTIEL Les femmes en surpoids ou en obésité sont plus souvent confrontées à différentes formes de stigmatisation avec des inégalités plus fortes liées à une discrimination de genre.

Ces dernières font ainsi face à des problématiques de santé spécifiques, notamment un suivi gynécologique moins fréquent, des complications au cours de la grossesse et à l'accouchement, un risque cardiovasculaire.

Pour mieux les accompagner dans plusieurs étapes de leur vie, la Haute Autorité de Santé (HAS) propose de mettre en place dix actions.

Depuis 20 ans, le surpoids et l'obésité, qui entraînent des conséquences sur la santé et la qualité de vie, restent élevés chez les femmes et augmentent en continu. Leur "prévalence était de 44,2 % en 2015, avec une augmentation de la corpulence depuis 1996", selon la Haute Autorité de Santé (HAS). Les patientes ayant un indice de masse corporelle élevé sont plus souvent stigmatisées. D’après l’autorité sanitaire, le regard négatif porté sur leur corps peut entraîner des pratiques et des incitations au contrôle excessif du poids, source de troubles des conduites alimentaires. En outre, elles subissent une pression sociale plus marquée quant à leur situation, notamment une discrimination plus fréquente à l’embauche liée à l’apparence physique.

Des problématiques spécifiques aux femmes obèses ou en surpoids

Ainsi, les femmes en surpoids ou en situation d'obésité font face à des problématiques de santé spécifiques : suivi gynécologique moins fréquent, complications au cours de la grossesse et à l'accouchement, risque cardiovasculaire. À quelques jours de la journée mondiale de l'obésité, le 4 mars, la HAS a publié une fiche, complétant les derniers travaux sur le sujet parus en 2024, destinée aux professionnels de santé. Dans celle-ci, elle propose des actions à mettre en œuvre en prévention et dès le diagnostic d’un surpoids ou d’une obésité chez les patientes pour accompagner plusieurs étapes de leur vie : période préconceptionnelle, grossesse, période postnatale, grossesse après chirurgie bariatrique, périménopause et ménopause.

Obésité, surpoids : les 10 actions proposées par la HAS

La Haute Autorité de Santé recommande :