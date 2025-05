Un demi-milliard de jeunes obèses ou en surpoids d'ici 5 ans

L'ESSENTIEL Près d'un demi-milliard d'adolescents dans le monde seront touchés par l'obésité ou le surpoids d'ici 5 ans.

1,9 milliard d'adolescents seront affectés par les effets du réchauffement climatique d'ici à 2100.

Une baisse significative de la santé mentale des jeunes a aussi été enregistrée, selon le rapport.

En mars dernier, une grande étude estimait que six adultes sur 10 seraient obèses ou en surpoids en 2050. Les adolescents ne sont pas épargnés. Et, il n’est pas nécessaire de se projeter sur des dizaines d’années pour observer l’avancée de “l'épidémie d’obésité”. Un rapport international de “Lancet commission on adolescent health and wellbeing forecasts” prévient que près d’un demi-million de jeunes auront d’importants problèmes de poids dans cinq ans. Et d'autres troubles et difficultés pourraient aussi s'ajouter.

Obésité chez les adolescents : 143 millions de cas en plus en 10 ans

Selon la nouvelle étude parue le 20 mai, 464 millions de jeunes vivront avec une obésité ou un surpoids en 2030. Cela représente une hausse de 143 millions par rapport à 2015. Cette tendance augmentera entre autres le risque de plusieurs maladies comme le diabète de type 2 et les maladies cardiaques.

Cette hausse des cas d’obésité est observée partout dans le monde, mais elle est particulièrement marquée en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Plus d'un tiers des 10 à 24 ans y affichent des problèmes de poids.

Les 44 experts qui ont passé quelque 550 articles scientifiques au crible pour cette étude, avancent plusieurs facteurs favorisant le surpoids et l’obésité chez les jeunes. En premier lieu, ils citent la disponibilité plus importante d’aliments “malsains”, et ainsi un régime beaucoup moins varié et équilibré. Les boissons sucrées, comme les sodas ou les boissons énergisantes, seraient aussi responsables. Ils notent que ces consommations chez les moins de 25 ans est passée de 24 % à 33 % depuis le rapport de 2016. Par ailleurs, les adolescents sont de plus en plus sédentaires. Le temps d'écran, la pollution de l'air, les conditions météorologiques extrêmes font partie des éléments qui limitent leur capacité à avoir des activités en plein air.

Climat, sédentarité, dépression : la santé des jeunes est à un point de bascule

La santé métabolique des jeunes n’est pas le seul point inquiétant de ce rapport. Les chercheurs font part d’une "baisse significative" de la santé mentale chez les adolescents. Selon leurs estimations, 42 millions d'années de vie en bonne santé seront perdues à cause de troubles mentaux ou de suicide en 2030, soit deux millions de plus qu'en 2015.

Ils mettent également en garde contre les conséquences de la crise climatique. Pour eux, le changement climatique représente une "nouvelle menace importante” pour leur santé. “Les adolescents d'aujourd'hui sont la première cohorte d'humains qui vivront toute leur vie à l'expérience des répercussions croissantes du changement climatique", précisent les auteurs. 1,9 milliard d'entre eux subiront les effets du réchauffement climatique d'ici à 2100 d’après leur calcul. Cela pourrait toucher leur bien-être et augmenter leur risque de maladies liées à la chaleur et d’insécurités alimentaires et d'eau.

Les chercheurs ajoutent que dans 5 ans au moins la moitié de tous les 10 à 24 ans vivront dans des pays où des problèmes de santé évitables comme le VIH, la grossesse précoce, la dépression et la mauvaise nutrition constitueront une "menace quotidienne pour leur santé, leur bien-être et leurs chances de vivre".

Toutefois, tout n’est pas noir dans ce rapport : l'abus de substances et la proportion de jeunes fumant ou buvant de l'alcool ont ainsi diminué chez les 10-24 ans. De plus, le nombre d’adolescents sans éducation ou formation s'est réduit dans toutes les régions.

"Même moi, j'ai été choquée par ce à quoi ressemblent certains de ces chiffres et prédictions futures", explique Sarah Baird, professeure de santé et d'économie mondiales à l'Université George Washington et coprésidente de la Commission Lancet à l’origine de l’étude et citée par National Geographic. "Il est clair que nous sommes déjà dans une crise de mauvaise santé chez les jeunes, et que nous allons être de plus en plus touchés."

Elle ajoute : "La santé et le bien-être des adolescents du monde entier sont à un point de basculement… Investir dans la santé et le bien-être des jeunes est crucial pour protéger notre avenir collectif".

C’est pourquoi ses collègues et elle-même préviennent dans leur rapport que "sans volonté politique, initiatives politiques et investissements financiers… un grand nombre d'adolescents grandiront avec une mauvaise santé."