Organisation Mondiale de la Santé

Adolescents : 3 000 décès évitables par jour

Maladies infectieuses, accidents de la route et troubles mentaux tuent trop d'adolescents dans le monde. L'OMS dénonce le manque de prise en charge des jeunes.

Les accidents de la route sont la 1ere cause de décès chez les ados (tomwang/epictura)

Chaque jour, 3 000 adolescents perdent la vie prématurément. Si la plupart de ces décès surviennent dans des pays défavorisés, le monde industrialisé n’est pas épargné. Ce 16 mai, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare la guerre à cette mortalité évitable. Elle dénonce le manque de politiques dédiées à cette population.

L’immense majorité des décès d’adolescents est due à des causes qui pourraient être évitées. Accidents de la route, infections respiratoires, comportements autodestructeurs : voici les principaux motifs qui expliquent la mort de jeunes. En 2015, deux tiers de ces trépas prématurés sont survenus sur le continent africain et en Asie du Sud-est.











Des grossesses difficiles

En fonction des sexes, les causes de mortalité varient sensiblement. Alors que les accidents de la route sont les premiers tueurs chez les jeunes hommes, leurs comparses de sexe féminin succombent surtout à des maladies respiratoires. La faute, selon l’OMS, à une pollution intérieure bien trop présente.

Après 15 ans, le profil de la mortalité varie du tout au tout. Les jeunes filles sont principalement les victimes de complications de la grossesse – hémorragies, sepsis ou encore complications d’un avortement. Outre les lacunes du suivi, ce constat soulève la question des violences sexuelles, de la prostitution mais aussi des mariages arrangés.







5 principales causes de mortalité adolescente en 2015 selon le sexe (OMS)



Une constante persiste à cet âge sensible : les comportements autodestructeurs sont très présents. Avec 67 000 décès en 2015, l’automutilation est la troisième cause de mortalité des ados. Elle est particulièrement présente en Europe, où elle figure en deuxième position. Et les services de soins appropriés sont proposés de manière inégale.