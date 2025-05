Pour bien vieillir, choisissez bien vos glucides !

L'ESSENTIEL Une étude établit un lien entre la consommation de glucides de haute qualité et de fibres alimentaires avant 60 ans et une meilleure santé chez les femmes âgées.

Les glucides de "haute qualité" se trouvent dans les céréales complètes, les fruits, les légumes et les légumineuses.

En revanche, consommer beaucoup de glucides raffinés est associé à une réduction de probabilité de vieillissement en bonne santé de 13 %.

"Nous savons tous que les glucides peuvent avoir des effets différents sur la santé, que ce soit sur le poids, l'énergie ou la glycémie. Mais plutôt que de nous concentrer uniquement sur les effets immédiats de ces macronutriments, nous avons voulu comprendre leur impact potentiel sur la santé 30 ans plus tard", explique Andres Ardisson Korat du Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging dans un communiqué.

Et les travaux du scientifique suggèrent, en effet, que la qualité des glucides mangés pourrait être un facteur important pour vieillir en bonne santé.

Bien vieillir : il faut faire le plein de céréales complètes et de légumineuses

Pour cette étude publiée dans la revue JAMA Network Open, les chercheurs ont repris les données des questionnaires de l'étude sur la santé des infirmières (Nurses' Health Study), collectés tous les quatre ans entre 1984 et 2016. Cette dernière contient des informations détaillées sur l'alimentation et la santé de plus de 47.000 femmes qui étaient âgées de 70 à 93 ans en 2016.

Par ailleurs, leurs apports en glucides totaux, en glucides raffinés, en glucides de haute qualité (non raffinés), en fibres alimentaires ainsi que l'indice glycémique et la charge glycémique alimentaires ont été calculés à partir de leurs réponses concernant leur régime. De plus, l’équipe a considéré que le vieillissement en bonne santé correspondait à l'absence de 11 maladies chroniques majeures, l'absence de troubles cognitifs et des fonctions physiques ainsi qu’une bonne santé mentale.

L’analyse a révélé que manger des fibres alimentaires et des glucides de haute qualité provenant de céréales complètes, de fruits (fraise, pomme...), de légumes (épinard...) et de légumineuses (pois chiches, haricots, lentilles...) avant la soixantaine augmentait les chances de 6 à 37 % de rester en bonne santé en prenant de l’âge.

À l'inverse, la consommation de glucides raffinés (glucides provenant des sucres ajoutés, des céréales raffinées et des pommes de terre) et de légumes féculents était liée à une probabilité moindre de vieillir en bonne santé de 13 %.

Glucides de hautes qualités : des effets sur la santé déjà connus

"Nos résultats sont cohérents avec d’autres preuves reliant la consommation de fruits et légumes, de céréales complètes et de légumineuses à des risques plus faibles de maladies chroniques, et nous voyons maintenant l’association avec les résultats des fonctions physiques et cognitives", souligne l’auteur principal Qi Sun, professeur associé aux départements de nutrition et d’épidémiologie de la Harvard Chan School.

Le scientifique et ses collègues aimeraient mener des recherches sur des cohortes plus diversifiées afin de confirmer leur découverte. De plus, ils souhaiteraient également faire la lumière sur les mécanismes potentiels reliant les fibres alimentaires et les glucides de haute qualité au vieillissement en bonne santé. "Plus nous en saurons sur le vieillissement en bonne santé, plus la science pourra aider les gens à vivre en bonne santé plus longtemps", conclut Ardisson Korat.