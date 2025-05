Tremblement essentiel : quel est ce trouble neurologique dont souffre Clara Luciani

L'ESSENTIEL Clara Luciani souffre d'une maladie appelée tremblement essentiel.

Cette pathologie neurologique entraîne des tremblements incontrôlables lors des mouvements ou du maintien d'une posture.

Environ 300.000 personnes en souffrent en France.

Invitée dans l’émission Small Talk de Konbini, Clara Luciani s’est confiée sur le trouble neurologique qui affecte son quotidien, et même ses concerts. Tout comme sa maman, l’interprète du titre "La grenade" souffre d’une maladie appelée tremblement essentiel.

Clara Luciani et tremblement essentiel : "C'est très gênant"

"Je tremble tout le temps", explique l’artiste dans le show de David Castello-Lopes. Elle reconnaît qu'elle a eu quelques difficultés à accepter cette pathologie qui concerne environ 300.000 personnes en France. "C'est très gênant parce qu'il y a plein de situations dans ma vie où on m'a dit : 'Tu as bu ? Tu as pris des drogues ? Tu es intimidée ?' Et je n'ai rien de tout ça, juste, je tremble tout le temps". Pour limiter les tremblements, elle a tenté de prendre des bêtabloquants, mais elle a finalement stoppé, car ces médicaments ralentissent le rythme cardiaque.

“J’ai décidé de vivre avec", dit-elle. Elle a entre autres identifié ce qui pouvait aggraver son trouble. "Je sais ce qui accentue mes tremblements, c'est la nervosité et le fait qu'on puisse voir que je tremble. Et c'était très compliqué pour mes premières télés parce que je me disais : 'les gens vont se rendre compte que je tremble'. Et plus j'y pensais, plus je tremblais", indique l'artiste. Elle ajoute ensuite : "le fait de m’être dégagée de tout ça, j’ai l’impression que je tremble beaucoup moins sur scène".

Si elle a appris à apprivoiser sa maladie sur scène, elle sait que son état peut s’aggraver. "Je crois que ça ne va pas s’arranger avec les années", indique-t-elle.

Tremblement essentiel : une maladie neurologique trois fois plus fréquente que Parkinson

Le tremblement essentiel touche principalement les muscles des membres supérieurs impliqués dans la posture ou dans l’action. Les tremblements se déclenchent "lorsque la personne maintient une posture qui n’est pas une posture de repos. Le tremblement essentiel peut affecter les mains, les mâchoires, le menton, la tête et le cou, plus rarement le tronc", indique le Vidal sur son site internet.

Cette maladie est assez méconnue du grand public pourtant, elle est “trois fois plus fréquente que la maladie de Parkinson chez les personnes de plus de 65 ans”, selon l’Institut du cerveau.

Le tremblement essentiel est lié à un dysfonctionnement des circuits cérébraux impliquant le cervelet, les structures profondes et le cortex qui commandent les muscles. Dans la majorité des cas, la pathologie est héréditaire. En effet, dans 50 à 70 % des cas, le patient à un parent qui en souffre également.

Bêtabloquants, antiépileptiques et anxiolytiques peuvent réduire les symptômes

Le Vidal précise : "le tremblement essentiel ne provoque ni décès ni paralysie, mais il constitue un handicap physique chez 25 % des patients (la maladie oblige la personne à changer de travail ou la rend inapte au travail ou à une vie autonome). Chez les autres patients, le handicap est plutôt social". En effet, comme pour Clara Luciani, l’entourage pense que les tremblements sont provoqués par l’alcool, la peur ou encore des maladies psychiatriques ou neurologiques graves comme Parkinson.

Des médicaments comme des bêtabloquants, des antiépileptiques ou des anxiolytiques peuvent aider à réduire les symptômes. Pour les cas les plus sévères, les médecins peuvent proposer la stimulation cérébrale profonde.