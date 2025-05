Les ondes 5G, même au-delà de leur niveau légal, ne sont pas dangereuses pour la peau

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude conclut que les ondes 5G, même à des niveaux bien supérieurs aux normes, ne provoquent aucun dommage détectable aux cellules de la peau humaine.

Les chercheurs n’ont observé ni modification de l’expression génique ni altération de l’ADN, contrairement aux effets observés avec les UV.

Selon la communauté scientifique, les fréquences 5G sont physiquement incapables d’endommager les cellules, bien que les recherches doivent se poursuivre.

Alors que la 5G, arrivée en France il y a cinq ans, continue de se déployer partout dans le monde, des inquiétudes persistent. "Selon des associations [...] ce rayonnement présente des risques sanitaires réels et importants, dont la liste varie selon les lanceurs d’alerte : cancer, maladie d’Alzheimer, insomnie, baisse de l’immunité ou de la fertilité...", rappelle l’Inserm. Certains craignent notamment des risques cutanés, la plupart des rayons étant absorbés par la peau. La 5G peut-elle endommager nos cellules ? Une nouvelle étude menée par des chercheurs allemands apporte une réponse tranchée : non, la 5G ne nuit pas aux cellules de la peau humaine, même exposées à des niveaux bien supérieurs aux normes autorisées.

Aucune preuve de dommages aux cellules de la peau

Publiée dans la revue PNAS Nexus, cette recherche a soumis deux types de cellules de peau humaine (kératinocytes et fibroblastes) à des ondes électromagnétiques de 5G pendant 2 à 48 heures. Les fréquences testées, 27 GHz et 40,5 GHz, sont celles prévues pour les futurs réseaux de communication. Quant à l’intensité des ondes, elle était jusqu'à dix fois la limite légale. Et pourtant, aucune modification significative de l'expression génique ni du profil de méthylation de l'ADN n'a été observée.

"Ces résultats confirment qu'il n'existe aucune preuve de dommages causés aux cellules de la peau humaine", estiment les chercheurs de la Constructor University. Les cellules exposées se comportent exactement comme les cellules non exposées. En comparaison, celles exposées aux UV ont de leur côté présenté des altérations nettes, preuve que les outils d'analyse étaient bien calibrés.

Fin des fantasmes autour de la 5G ?

Malgré les rappels constants des scientifiques sur l'impossibilité physique pour la 5G de provoquer des effets ionisants ou photochimiques, les peurs persistent, selon l’étude. Certaines théories du complot ont même mené à des actes de vandalisme sur des antennes. Or, les chercheurs allemands sont formels : "À ces fréquences, l'énergie quantique est bien trop faible pour avoir un quelconque effet biologique".

"Peu probable" que le déploiement de la 5G présente des risques pour la santé

Dans un communiqué, plusieurs experts de l’Inserm vont dans le même sens. "L’énergie associée à ces ondes est trop faible pour créer des dommages cellulaires. Le seul risque avéré est un risque d’échauffement mais, sous nos réglementations, nous sommes très loin d’éventuels effets thermiques. [...] Si [des] effets [biologiques] hypothétiques existent, ils sont de très faible ampleur et ne dépassent pas la capacité des cellules à s’autoréparer", selon le chercheur Yves Le Dréan. Un autre, Olivier Merckel, ajoute : "De nombreux effets ont été allégués mais leur niveau de preuve est souvent insuffisant."

Dans un rapport publié en 2021, l’Anses juge "peu probable" que le déploiement de la 5G "présente de nouveaux risques pour la santé [par rapport aux générations précédentes], estimant que "les données ne sont, à l’heure actuelle, pas suffisantes pour conclure à l’existence ou non d’effets sanitaires". Reste que, "les connaissances sur les liens entre expositions et effets sanitaires devant être renforcées", l’agence sanitaire souligne toutefois "la nécessité de poursuivre les recherches".