Cancer : 5 facteurs surprenants qui peuvent augmenter le risque

L'ESSENTIEL Cinq habitudes surprenantes pourraient augmenter le risque de cancer : les tatouages, le narguilé, les boissons très chaudes, les produits capillaires chimiques et la viande grillée à haute température.

Des études récentes suggèrent des liens possibles avec certains cancers, bien que les preuves soient encore limitées.

Adopter une approche prudente face à ces pratiques peut contribuer à réduire les risques.

Et si le danger se cachait dans nos habitudes les plus anodines ? Si le tabac et l’alcool sont depuis longtemps établis comme facteurs de risque majeurs de cancer, d’autres comportements inattendus, comme se faire tatouer ou consommer des boissons trop chaudes, devraient eux aussi mériter notre attention. "Aucun de ces facteurs n'a montré des preuves comparables aux risques tels que la consommation d'alcool ou le tabagisme", mais ils méritent néanmoins une certaine vigilance, souligne l’oncologue Mikkael Sekeres, chef du service d'hématologie du Sylvester Comprehensive Cancer Center (Etats-Unis), dans les colonnes du Washington Post.

Tatouages, boissons chaudes et produits capillaires

Citée par le médecin, une étude suédoise menée sur quelque 5.600 personnes a montré que les individus atteints de lymphome étaient 21 % plus susceptibles d’avoir un tatouage. Bien que le lien ne soit pas démontré, les encres pourraient non seulement contenir des substances nocives, mais également empêcher de détecter de petits cancers de la peau. Reste que, "même si le lien est avéré, les chances de développer un lymphome à cause d'un tatouage demeureraient très faibles", nuance le chercheur.

Les boissons très chaudes sont aussi dans le viseur du Dr Sekeres. La consommation régulière de breuvages à très haute température (au-dessus de 60°C) pourrait endommager les cellules de l’œsophage. A tel point que, selon une étude chinoise basée sur 450.000 personnes, celles qui ont l’habitude de boire du thé brûlant (et de consommer au moins une boisson alcoolisée par jour) présentent un risque cinq fois plus élevé de développer un cancer de l’œsophage. La température, plus que le type de boisson, semble être le facteur clé.

Autre facteur de risque : les produits chimiques pour cheveux. Certains lissants et colorations capillaires permanentes contiennent du formaldéhyde, une substance cancérogène avérée, ou des perturbateurs endocriniens, comme les phtalates, suspectés de favoriser les cas de cancers du sein et des ovaires. D’après une étude menée sur 46.000 femmes, toute utilisation de produits lissants au cours de l'année précédente augmentait notamment le risque de cancer de l'utérus. L’oncologue recommande donc une vigilance accrue sur la composition de ces produits.

Narguilé et viande grillée

Contrairement aux idées reçues, fumer la chicha peut s’avérer plus nocif que la cigarette : en une heure de consommation de narguilé, on inhale jusqu'à 200 fois plus de fumée qu’en une seule cigarette. Les personnes exposées au tabac du narguilé absorbent plus de monoxyde de carbone que celles qui fument des cigarettes, selon la Food and Drug Administration, le gendarme américain de la santé. Une étude vietnamienne basée sur 40.000 personnes a ainsi montré une nette hausse de la mortalité par cancer (foie, poumons, ORL...) chez les fumeurs de narguilé.

C’est davantage connu : la viande cuite à très haute température, enfin, peut faire le lit des tumeurs en produisant des substances cancérigènes, comme les amines hétérocycliques (AHC) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les personnes qui consomment davantage de viande grillée (et de viande transformée) ont ainsi une probabilité plus élevée de développer un cancer colorectal, rappelle Dr Mikkael Sekeres.