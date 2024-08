Cancer : fumer la chicha augmente le risque

L'ESSENTIEL Le fait de fumer exclusivement la chicha augmente davantage le risque de décès par cancer que le fait de fumer uniquement des cigarettes.

Chez les hommes, les cancers en question étaient ceux du foie, du poumon, de l'estomac et le carcinome nasopharyngé.

Arrêter de fumer pendant 10 ans diminue le risque de mortalité par cancer chez les hommes.

"Dans le monde entier, on observe une tendance croissante à l'utilisation de produits autres que la cigarette, y compris le tabac pour pipe à eau. Bien que le tabagisme soit un facteur de risque bien établi pour de nombreux cancers, on sait peu de choses sur l'association entre la chicha et la mortalité par cancer", ont écrit les scientifiques de l’université de médecine de Hanoi (Vietnam) dans une étude parue dans la revue JAMA Oncology.

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a voulu évaluer l'association entre l’utilisation du narguilé et le risque de mortalité par cancer. Pour cela, elle a utilisé les données d’une cohorte vietnamienne, réalisée de 2007 à 2019, portant sur 39.401 personnes âgées de plus de 15 ans. Les participants ont dû indiquer s’ils fumaient uniquement la chicha, seulement la cigarette ou les deux. Selon les données, 559 participants sont morts au cours des recherches.

Foie, poumon, estomac : les fumeurs exclusifs de chicha ont plus de risque de mourir d’un cancer

Les résultats ont révélé que, par rapport aux adultes n'ayant jamais fumé, ceux ayant déjà fumé présentaient un risque significativement accru de mortalité par cancer. Les fumeurs exclusifs de chicha présentaient le risque le plus élevé de décès par cancer par rapport aux volontaires n'ayant jamais fumé. Le risque de mortalité par cancer était plus élevé chez les participants utilisant le narguilé et fumant des cigarettes que chez les consommateurs exclusifs de cigarettes.

"Comme la plupart des fumeurs étaient des hommes, ces tendances étaient plus évidentes chez les participants de sexe masculin", peut-on lire dans l’étude. Comparé aux adultes n'ayant jamais fumé, le fait d’utiliser la chicha chez les hommes était associé à un risque élevé de décès par cancer du foie, cancer du poumon, carcinome nasopharyngé et cancer de l'estomac. Pour les utilisateurs exclusifs de narguilé, le risque de mortalité par cancer était le plus élevé chez ceux qui faisaient 11 à 15 séances par jour, qui avaient commencé à fumer entre 26 et 30 ans, qui avaient fumé pendant 9 à 20 ans et qui avaient fumé 61 à 160 séances par an.

L'arrêt du tabac pendant au moins 10 ans réduit le risque de mortalité

D’après les auteurs, le risque de décès par cancer chez les hommes était plus faible chez ceux qui avaient arrêté de fumer depuis plus de 10 ans que chez ceux qui avaient arrêté de fumer depuis moins d'un an. "Un programme adapté de lutte contre le tabagisme par aspiration est justifié au Vietnam et dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où la prévalence du tabagisme est élevée et où les ressources consacrées aux problèmes liés au tabagisme sont modestes", ont conclu les scientifiques.