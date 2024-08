Cancer du foie : sa croissance est liée à la consommation de tryptophane

L'ESSENTIEL L’oncogène universel MYC augmente la demande en tryptophane dans les tumeurs du foie.

En supprimant le tryptophane de l'alimentation des rongeurs, la croissance des tumeurs hépatiques provoquées par MYC a été arrêtée et l'expression normale des gènes dans les cellules hépatiques a été rétablie.

La supplémentation en indole 3-pyruvate (I3P) restaure efficacement la croissance des cellules cancéreuses du foie privées de tryptophane, ce qui suggère que c’est une cible thérapeutique potentielle dans les cancers induits par MYC.

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la troisième cause de mortalité liée au cancer dans le monde, selon les données de 2020 de l'Organisation mondiale de la santé, avec des options limitées pour un traitement efficace et un taux de survie à cinq ans d'environ 30 %. "Nous constatons que les tumeurs hépatiques induites par l’oncogène universel MYC dépendent d'une absorption accrue de tryptophane", ont indiqué des chercheurs de l’École médicale du Sud-Ouest de l'université du Texas (États-Unis).

Cancer du foie : l'oncogène MYC augmente la demande en tryptophane

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude publiée dans la revue Nature Communications. Ils ont voulu examiner les effets d’un régime sans tryptophane chez les souris. Pour rappel, le tryptophane, l'indole 3-pyruvate (I3P), est un acide aminé connu pour être métabolisé en plusieurs composés importants, notamment le neurotransmetteur sérotonine et la kynurénine, un précurseur de la vitamine B niacine. On peut le retrouver en grandes quantités dans certains aliments, notamment la dinde, la viande rouge, le porc, le poulet, le tofu, le lait, le soja (y compris l'edamame), le quinoa, l'avoine et le poisson.

Selon les résultats, la croissance des cancers du foie provoquée par l'oncogène MYC dépend particulièrement du tryptophane, qui est converti en I3P ainsi que d'autres métabolites. En supprimant le tryptophane de l'alimentation des rongeurs, les auteurs ont arrêté la croissance des tumeurs hépatiques provoquées par MYC et ont rétabli l'expression normale des gènes dans les cellules hépatiques. Selon l’équipe, cette intervention alimentaire n'a pas affecté la synthèse des protéines dans les cellules normales, "ce qui suggère une approche thérapeutique ciblée qui épargne les tissus sains."

"Un régime sans tryptophane empêche la croissance des tumeurs du foie"

"Les tumeurs hépatiques nécessitent de grandes quantités de tryptophane pour générer l'oncométabolite I3P. Un régime sans tryptophane empêche la croissance des tumeurs du foie par un mécanisme qui dépend de l'I3P mais qui est indépendant de la traduction, le processus par lequel les protéines sont synthétisées à partir des éléments constitutifs des acides aminés. Le tryptophane étant l'acide aminé le plus abondant dans le protéome, une manipulation alimentaire à court terme est sans danger pour les tissus sains, mais pas pour les cellules cancéreuses", a déclaré Maralice Conacci-Sorrell, auteure principale des travaux, dans un communiqué.

Autre constat : la supplémentation en I3P rétablissait la croissance des cellules cancéreuses du foie privées de tryptophane. Cela souligne davantage le rôle essentiel de ce métabolite dans le développement du cancer. D’après les auteurs, ces données suggèrent que cibler l'I3P ou sa voie de production pourrait être une stratégie thérapeutique viable.