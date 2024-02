Cancer du foie : quelles sont les chances de survie ?

L'ESSENTIEL Le taux de survie à cinq ans des personnes diagnostiquées d’un cancer du foie entre 2010 et 2015 est estimé à 18 %, tous stades confondus.

L’âge médian du diagnostic de ce cancer est de 70 ans chez les hommes et 73 ans chez les femmes.

En 2018, il y a eu 10.580 nouveaux cas de cancer du foie en France et 8.697 décès liés à cette maladie, selon Santé publique France.

Le taux de survie à cinq ans des personnes diagnostiquées d’un cancer du foie entre 2010 et 2015 est estimé à 18 %, tous stades confondus, selon le Panorama des cancers en France - édition 2023.

Cancer du foie : un diagnostic tardif réduit le pronostic

Ce cancer fait partie de ceux dits de “mauvais pronostic”, c’est-à-dire que les chances de survie à cinq ans restent assez faibles. Néanmoins, comme l’indique l’Institut national du cancer, ce chiffre est une “moyenne statistique qui ne dit rien d’une situation individuelle.” En effet, ce pourcentage inclut tous les cancers, donc y compris à des stades différents et quels que soient l’âge et l’état de santé du patient. L’âge médian du diagnostic est de 70 ans chez les hommes et 73 ans chez les femmes.

De plus, comme le souligne le Vidal, le taux de survie à cinq ans dépend aussi de la localisation de la tumeur : de 25 % lorsqu’elle est localisée à moins de 10 % quand elle est plus étendue.

Souvent, ce cancer reste silencieux, c’est-à-dire qu’il entraîne pas ou peu de symptômes spécifiques. Ainsi, il est parfois diagnostiqué à un stade avancé, ce qui explique le faible taux de survie à cinq ans.

Cancer du foie : un meilleur taux de survie quand la chirurgie est possible

Pour seulement un tiers des patients environ, le cancer du foie peut être traité de manière curative. C’est-à-dire qu’il est complètement éliminé. Pour certains patients, une greffe de foie est même possible. Dans ce cas, le taux de survie à cinq ans grimpe à environ 70 %.

En revanche, quand ni la greffe, ni l’élimination du foie n’est possible, des traitements (par exemple une chimiothérapie ou de la thérapie) sont proposés aux patients. Le taux de récidive est, ici, important, de l’ordre de 80 à 85 % des cas cinq ans après le premier diagnostic.

En 2018, il y a eu 10.580 nouveaux cas de cancer du foie en France et 8.697 décès liés à cette maladie, selon Santé Publique France. Les principaux facteurs de risques sont la consommation d’alcool, le tabagisme, les hépatites B et C, l’hémochromatose, la stéatose hépatique, le surpoids et la sédentarité.