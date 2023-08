Cancer du foie : un soda par jour augmente les risques chez les femmes

L'ESSENTIEL Le cancer du foie survient généralement à la suite d’une cirrhose ou d’une hépatite B ou C.

Des chercheurs ont constaté que la consommation régulière de boissons sucrées pourrait favoriser l’apparition du cancer du foie chez les femmes ménopausées.

Cette association n’a toutefois pas été identifiée chez les femmes qui buvaient fréquemment des sodas.

Environ 11.658 nouveaux cas de cancer du foie ont été diagnostiqués dans l’Hexagone en 2023, selon l’Institut national du Cancer. Cette pathologie est généralement due à l’évolution d’une maladie chronique du foie comme une cirrhose ou une hépatite B ou C. Elle survient rarement sur un foie sain. Et les sodas semblent justement être un ennemi de l'organe.

Les boissons sucrées, un facteur favorisant de cancer du foie chez les femmes ménopausées

D’après une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), les femmes ménopausées qui consomment au moins une boisson gazeuse sucrée ou une boisson aux fruits par jour ont un risque significativement plus élevé de cancer du foie par rapport aux patientes qui boivent trois boissons sucrées ou moins par mois.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains ont recruté 98.786 femmes âgées de 50 à 79 ans. Ces dernières ont participé à la Women's Health Initiative de 1993 à 1998 et ont été suivies jusqu'en mars 2020.

Lors des travaux, les participantes ont répondu à différents questionnaires sur leur consommation de boissons sucrées comme les boissons gazeuses ou aux fruits. Trois ans après le début des travaux, l'enquête de suivi incluait une question sur leur consommation de boissons artificiellement sucrées telles que les sodas.

Consommation fréquente de sodas : un risque 1,75 fois plus élevé de cancer du foie

Après 21 ans de suivi, 207 volontaires ont développé un cancer du foie. Parmi elles, 7 % consommaient au moins une boisson sucrée par jour et 13 % consommaient un ou plusieurs sodas par jour.

D’après les résultats, les femmes ménopausées qui buvaient au moins une boisson gazeuse sucrée ou aux fruits par jour étaient 1,75 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer du foie. Elles présentaient également 2,5 fois plus de risques de décéder des suites d’une maladie hépatique chronique par rapport aux participantes qui buvaient moins de trois de ces boissons par mois.

Toutefois, les scientifiques précisent qu'aucun lien de causalité entre les problèmes de foie et la consommation de soda ne peut être établi avec les données recueillies. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour les confirmer.