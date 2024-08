Cancer du cou : un risque accru pour les consommateurs de cannabis

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le cannabis est associé à un risque accru du cancer de la tête et du cou.

Les adeptes du cannabis sont 3,5 à 5 fois plus susceptibles de développer cette maladie que les personnes qui n'en consomment pas.

Selon les chercheurs, le risque de cancer de la tête et du cou accru serait dû à la fumée.

La consommation régulière de cannabis ne compromettrait pas uniquement les capacités d’apprentissage et de mémorisation ou encore la santé psychique. Une étude de la Keck School of Medicine of University of Southern California révèle que le cannabis, la substance illicite la plus couramment consommée dans le monde, est associé à une fréquence accrue du cancer de la tête et du cou.

Les résultats ont été présentés dans la revue Jama Otolaryngology - Head & Neck Surgery, le 8 août dernier.

Cannabis : sa consommation liée au cancer de la tête et du cou

Pour mieux évaluer les effets de la drogue psychoactive, les chercheurs ont repris la base de données de 20 années de soins effectuées par 64 organisations de santé. Cela représente plus de 90 millions de patients. L'équipe a examiné les cas de cancer sur une période d’un à cinq ans de consommation de cannabis. En analysant leurs dossiers médicaux, les scientifiques ont découvert que les adultes ayant une dépendance au cannabis ont 3,5 à 5 fois plus de risques de développer un cancer de la tête et du cou que ceux qui n'en consomment pas.

"Il s'agit de l'une des premières études - et la plus importante que nous connaissions à ce jour - à associer le cancer de la tête et du cou à la consommation de cannabis", explique Niels Kokot, chirurgien au USC Head and Neck Center et auteur de la recherche. "La détection de ce facteur de risque est importante, car le cancer de la tête et du cou peut être évité une fois que les gens savent quels comportements augmentent leur risque."

Cancer de la tête et cannabis : la fumée en cause ?

Pour quelle raison le cannabis augmente le risque de cancer de la tête et du cou ? Les scientifiques avancent que cela pourrait être lié à la fumée. En effet, pour eux, la fumée de cannabis provoquerait des effets similaires à celle du tabac. C'est-à-dire des dommages à l'ADN et une inflammation pouvant conduire au cancer. Le Dr Kokot ajoute qu'il existe certaines preuves selon lesquelles elle pourrait même être pire.

"La consommation de cannabis n'est généralement pas filtrée et implique une inhalation plus profonde que celle du tabac", explique le médecin dans un communiqué. "De plus, le cannabis brûle à une température plus élevée que le tabac, ce qui augmente le risque d’inflammation cancérigène."

Le scientifique aimerait que des recherches plus approfondies soient menées sur le lien qu’il a découvert. En attendant, il espère que ses travaux aideront les gens "à faire des choix plus éclairés" et "à sensibiliser le public au lien entre le cancer de la tête et du cou et la consommation de cannabis".