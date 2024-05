Cannabis : le THC persiste dans le lait maternel sans atteindre un pic clair

L'ESSENTIEL Les cannabinoïdes, comme le THC, sont détectés dans le lait maternel après la consommation de cannabis.

Ainsi, les nourrissons reçoivent en moyenne 0,07 mg de THC par jour.

En cas de consommation répétée de cannabis au cours d'une journée, les concentrations restent élevées sans atteindre un pic clair.

Après que des mères allaitantes aient consommé du cannabis, le tétrahydrocannabinol ou THC a été identifié dans le lait qu'elles produisaient. C’est ce qu’a récemment révélé des chercheurs de l'université de l'État de Washington (États-Unis). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude publiée dans la revue Journal of Cannabis Research.

Lait maternel : "les cannabinoïdes se dissolvent dans les lipides"

Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont décidé de mesurer les cannabinoïdes, comme le THC, dans le lait humain après une abstention de cannabis, après une consommation unique et répétée de cannabis, et d'identifier les facteurs contribuant à la variation des concentrations. "Pour rappel, le lait humain contient des composés appelés lipides, et les cannabinoïdes sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils se dissolvent dans les lipides, des composés contenus dans le lait humain", a déclaré Courtney Meehan, qui a participé à l’étude.

Pour mener à bien leurs recherches, les auteurs ont recruté 20 mères qui avaient un enfant de moins de six mois. Les participantes ont consommé fréquemment du cannabis, soit au moins une fois par semaine, et nourrissaient leur enfant avec leur lait au moins 5 fois par jour. Elles ont prélevé un échantillon de lait après 12 heures d'abstinence de cannabis et cinq échantillons de lait à intervalles réguliers sur 8-12 heures après la consommation initiale de cannabis. Ensuite, les volontaires ont répondu à un questionnaire et ont enregistré leur propre consommation de cannabis pendant la période d'étude.

Le THC atteint son maximum 120 minutes après une seule consommation de cannabis

En analysant le lait des mères allaitantes, les auteurs ont constaté que leur lait contenait toujours des quantités détectables de THC, même lorsqu’elles s'étaient abstenues pendant 12 heures. La quantité de THC détectée dans le lait était faible. Dans le détail, les nourrissons recevaient en moyenne 0,07 mg de THC par jour. À titre de comparaison, un produit comestible courant à faible dose contient 2 mg de THC. "On ne sait pas si cette quantité a un impact sur le nourrisson."

Autre constat : les concentrations maximales de THC dans le lait varient d'une personne à l'autre. Pour les participantes qui n'ont consommé du cannabis qu'une seule fois au cours de l'étude, les cannabinoïdes ont atteint leur maximum environ 30 minutes à deux heures et demi après la consommation, puis ont commencé à diminuer. Pour les volontaires qui en ont consommé plusieurs fois, la majorité d'entre elles ont montré une augmentation continue des concentrations tout au long de la journée. Cependant, il n'y avait pas de moment précis où sa concentration atteignait son maximum et commençait à diminuer.

Cannabis ou médicaments : "des recherches approfondies pour que les mères sachent ce qui est le mieux"

"De nombreuses mères allaitantes utilisent le cannabis à des fins thérapeutiques - pour gérer l'anxiété, d'autres problèmes de santé mentale ou des douleurs chroniques. Elles choisissent souvent le cannabis plutôt que d'autres médicaments parce qu'elles estiment que c'est plus sûr", ont expliqué les chercheurs. Problème : il n'est pas encore prouvé que cette substance est plus sûre ou plus nocive. "Il s'agit d'un domaine qui nécessite des recherches approfondies et rigoureuses pour que les mères sachent ce qui est le mieux", a conclu Shelley McGuire, co-auteur des recherches.