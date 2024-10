Cancers et maladies cardiovasculaires sont les principales causes de mortalité en France en 2022

L'ESSENTIEL En 2022, les cancers étaient la première cause de décès en France.

Les maladies cardiovasculaires sont la cause de décès la plus fréquente chez les plus de 85 ans.

Les maladies respiratoires, hors Covid-19, ont fortement progressé en 2022.

Quelles sont les principales causes de mortalité en France ? C’est la question à laquelle se sont intéressées deux études de la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (Drees) et de Santé publique France.

Les tumeurs cancéreuses, première cause de décès dans l’Hexagone

Dans le cadre de ces travaux, publiés ce mardi 8 octobre, les 673.190 décès enregistrés en 2022 ont été analysés par les équipes. Les chercheurs ont notamment constaté que les décès ont été plus nombreux en 2022 par rapport à 2021 et 2020, deux années pourtant concernées par l’importante propagation du Covid-19.

D’après les résultats, les tumeurs cancéreuses ont été la première cause de mortalité dans l’Hexagone en 2022. Elles ont été responsables de près d’un quart des décès (25,5 %) sur la période étudiée. "Les décès dus aux tumeurs concernent des personnes en moyenne plus jeunes que ceux toutes causes confondues. La mortalité par tumeur poursuit sa tendance à la baisse, mais se stabilise chez les femmes", peut-on lire dans le communiqué de la Drees.

En seconde position, on retrouve les maladies cardiovasculaires telles que l’accident vasculaire cérébral (AVC), l’infarctus du myocarde ou encore l’insuffisance cardiaque. Près de 20,8 % des décès ont été liés à ces pathologies en 2022. Ce sont principalement des personnes âgées qui ont été touchées. Cette année-là, c'est la cause de décès la plus fréquente chez les plus de 85 ans.

Une nette progression des maladies respiratoires

Autre constat de ces deux études : les maladies respiratoires, hors Covid-19, ont fortement progressé en 2022. Elles ont compté pour 6,7 % des décès. Il s’agit donc de la troisième cause de décès en France durant cette décennie. D’après la Drees, cette mortalité a principalement concerné des personnes âgées, dont la moitié avait plus de 86 ans. Cette augmentation en 2022 pourrait être corrélée aux deux épidémies de grippe saisonnières durant les hivers de 2021 et 2022 et de 2022 et 2023, ainsi qu’à la circulation active d’autres virus respiratoires, en particulier le virus respiratoire syncytial.

En 2022, le Covid-19 a été la cinquième cause de mortalité en France. Les décès associés à cette pathologie ont diminué de près d’un tiers par rapport à 2021. Pour les responsables des travaux, ce recul "pourrait s’expliquer en grande partie par l’atteinte d’une immunité collective élevée au niveau national comme international (couverture vaccinale large, moindre virulence des variants.'

Ces deux études ont également souligné que les maladies endocriniennes et de l’appareil digestif ont augmenté. Elles ont aussi révélé que les décès en établissement public de santé ont diminué tandis que la mortalité en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et à domicile a progressé en 2022.