Des cancers en augmentation chez les 15 - 39 ans

L'ESSENTIEL L’incidence du cancer chez les 15 - 39 ans a augmenté entre 2000 et 2014, et elle diminue depuis.

Six cancers sont en hausse : lymphomes de Hodgkin, glioblastomes, liposarcomes, carcinomes colorectaux, carcinomes du sein et carcinomes du rein.

Au total, plus de 54.000 cas de cancers ont été recensés chez les 15-39 ans entre 2000 et 2020.

Le cancer frappe inégalement selon les âges. Les personnes de plus de 60 ans sont globalement plus à risque. Mais d’après une étude, publiée lundi 3 mars, la maladie est en hausse chez les 15 - 39 ans. "L’incidence de l’ensemble des cancers a augmenté de 1,62 % par an entre 2000 et 2014, puis baissé de 0,79 % par an entre 2015 et 2020", annonce Santé publique France dans un communiqué.

Incidence du cancer : une étude réalisée sur un quart de la population française

Cette recherche a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre Santé publique France, l’Institut national du cancer, le réseau des registres des cancers FRANCIM et les Hospices Civils de Lyon, et soutenue financièrement par la Ligue contre le cancer. Ses auteurs se sont appuyés sur les données de 19 départements, soit près d’un quart de la population hexagonale, pour évaluer la répartition des cancers et l’évolution de leur incidence, entre 2000 et 2020. Au total, 54.735 cas ont été diagnostiqués sur la période dans ces départements.

Six cancers en hausse chez les 15 - 39 ans

"Une augmentation moyenne par an de l’incidence de six cancers a été retrouvée sur l’ensemble de la période : lymphomes de Hodgkin (+ 1,86 %), glioblastomes (+ 6,11 %), liposarcomes (+ 3,68 %) carcinomes colorectaux (+ 1,43 %), carcinomes du sein (+ 1,60 %) et carcinomes du rein (+ 4,51 %)", constatent les auteurs de l’étude. En revanche, les mélanomes sont en diminution, et cela pourrait être lié à la communication plus importante autour des mesures de prévention. "Certaines évolutions d’incidence peuvent être attribuées à des variations de pratiques liées au diagnostic et/ou aux évolutions de classification", note le communiqué.

Toutefois, il est précisé que l’augmentation de l’incidence du cancer du sein, des tumeurs de l’appareil digestif et des tumeurs de l’appareil urinaire est également observée au niveau international. "L'obésité pourrait être un facteur explicatif de l’augmentation des cancers du système digestif (y compris colorectal) ainsi que des cancers du rein, cela restant à démontrer", estiment les scientifiques.

Le cancer touche différemment selon l’âge et le sexe

"Les leucémies, lymphomes, tumeurs du système nerveux central et sarcomes sont majoritaires chez les 15-19 ans (66 %) et ne représentent plus que 19 % des cancers chez les 35-39 ans, observe Santé publique France. À l’inverse, les mélanomes et certains carcinomes passent de 23 % à 73 % entre ces deux classes d’âge." La maladie touche différemment les hommes et les femmes : pour les premiers, les cancers les plus fréquents sont les tumeurs germinales malignes testiculaires, les lymphomes hodgkiniens, les lymphomes non hodgkiniens, les mélanomes, les carcinomes gastro-intestinaux et les carcinomes des voies urinaires. "Chez la femme, les cancers du sein, de la thyroïde et les mélanomes sont les plus fréquents", précise l’organisme. Selon Santé publique France, un homme sur cinq et une femme sur six développeront un cancer au cours de leur vie.