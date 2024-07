Symptômes, traitements, incidence... Tout savoir sur le cancer du rein

L'ESSENTIEL "L’évolution du nombre des cas depuis 1990 montre une tendance à l’augmentation de l’incidence du cancer du rein chez l’homme et la femme", indique le Pr Olivier Moranne, néphrologue au CHU Nîmes.

Il est possible que le cancer du rein ne cause aucun symptôme aux tout premiers stades de la maladie, car ils apparaissent souvent au fur et à mesure que la tumeur se développe dans les tissus et les organes voisins.

Le cancer du rein est le plus souvent traité par la chirurgie lorsqu'il est localisé ou localement avancé.

Le CHU de Nîmes, l’association France Rein Gard Lozère et la fondation Aider santé ont uni leurs forces pour sensibiliser au cancer du rein.

"Une tendance à l’augmentation de l’incidence du cancer du rein"

"Les tumeurs rénales les plus fréquentes sont celle du parenchyme rénal et celle du carcinome à cellules rénales, qui représentent 85% des cas", soulignent d’abord les trois institutions. "65 % des cancers du rein sont diagnostiqués à un stade localisé et le plus souvent de façon fortuite", ajoutent-elles.

"Chaque année en France, les cancers du rein touchent environ 15.000 personnes et sont la cause de plus de 5.500 décès. Il s'agit du septième cancer le plus fréquent", indique également le Pr Olivier Moranne, néphrologue au CHU Nîmes.

Quels sont les symptômes du cancer du rein ?

Les symptômes du cancer du rein sont les suivants : sang dans l’urine (hématurie) ; douleur au dos et sur le côté de l’abdomen ; masse qu’on peut palper dans l’abdomen ; enflure des jambes et des chevilles ; pression artérielle élevée ; nombre de globules rouges peu élevé (anémie) ; fatigue ; sueurs nocturnes ; perte de poids ; perte d’appétit ; fièvre ; chez l’homme, grosse veine enflée dans le scrotum (varicocèle).

Il est possible que le cancer du rein ne cause aucun symptôme aux tout premiers stades de la maladie, car ils apparaissent souvent au fur et à mesure que la tumeur se développe dans les tissus et les organes voisins.

Cancer du rein : quels sont les facteurs de risque ?

Le cancer du rein peut être favorisé par certains facteurs de risque tels que : fumer du tabac, être en surpoids, avoir une pression artérielle élevée, être porteur de certains troubles génétiques héréditaires, souffrir d'une insuffisance rénale terminale, être en contact avec du trichloroéthylène (TCE) au travail ; avoir une grande taille à l’âge adulte.

Cancer du rein : diagnostic et traitements

"Deux types d’examens sont nécessaires pour établir précisément un diagnostic de cancer du rein : des examens d’imagerie et un examen anatomo-pathologique de tout ou d'une partie de la tumeur", ajoute la fondation Arc.

Le cancer du rein est le plus souvent traité par la chirurgie lorsqu'il est localisé ou localement avancé. "Lorsque le cancer a formé des métastases, le traitement repose sur des médicaments de thérapies ciblées et d'immunothérapie, associés ou non à la chirurgie", indique l’Institut national du cancer.

A quoi servent les reins ?

Les reins se situent sous les côtes de part et d’autre de la colonne vertébrale (et non dans le bas du dos comme le laissent croire de nombreuses expressions populaires). Cet organe assure la filtration du sang et l’évacuation via l’urine des déchets du corps. Il est aussi responsable de nombreux éléments essentiels à la stabilité de notre organisme.



"Nous disposons généralement de deux reins mais il est possible de vivre tout à fait normalement avec un seul", termine l’association France Rein.