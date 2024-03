Produits lissants : ils seraient dangereux pour les reins

L'ESSENTIEL Des chercheurs français mettent en garde contre les produits lissants pour cheveux qui contiennent de l’acide glyoxylique.

Ils augmenteraient le risque de souffrir d'une insuffisance rénale aiguë.

Ils ont mené des cherches après avoir rencontré une Marseillaise de 26 ans ayant souffert d'insuffisance rénales après avoir été chez le coiffeur par 3 fois.

Si vous êtes une adepte des produits lissants pour cheveux, prudence. Des chercheurs français ont lié un de leurs composants, l’acide glyoxylique, à un risque accru d’insuffisance rénale aiguë. Ils ont fait cette découverte après avoir suivi le cas d’une jeune femme ayant présenté plusieurs lésions rénales à un an d’intervalle.

Insuffisance rénale : des épisodes après des lissages chez le coiffeur

Le Dr Thomas Robert de l’Hôpital de la Conception (Marseille) a commencé à s’interroger sur les effets des soins capillaires après avoir pris en charge une jeune femme de 26 ans présentant une insuffisance rénale aiguë. Sans antécédents médicaux, elle a connu trois épisodes à un an d’intervalle. En la questionnant, il a découvert que ses troubles débutaient à chaque fois peu de temps après avoir effectué un lissage dans un salon de coiffure phocéen.

La patiente dont le cas est évoqué dans la revue ​​New England Journal of Medecine le 21 mars 2024, a confié ressentir une sensation de brûlure lors des traitements. Elle avait d’autres symptômes par la suite comme des irritations du cuir chevelu, des vomissements, des diarrhées, de la fièvre et des douleurs dorsales. La crème utilisée pour lisser les cheveux a été récupérée chez le coiffeur puis analysée. Elle contenait une quantité significative d’acide glyoxylique, une substance de plus en plus utilisée dans les cosmétiques pour remplacer le formaldéhyde, soupçonné d’être cancérogène.

Le professionnel de santé et ses collègues ont décidé de tester le produit sur des rongeurs pour vérifier s’il pouvait être à l’origine des problèmes de santé de la jeune femme. "Les résultats sur les souris sont spectaculaires. Elles développent une insuffisance rénale aiguë extrêmement sévère dans les 24 heures après application de la crème de lissage. Les prélèvements montrent la présence de cristaux d’oxalate de calcium dans tous les tubules rénaux", a expliqué le Pr Emmanuel Letavernier qui a travaillé sur cette recherche, à Medscape édition française.

Produits lissants : l’acide glyoxylique serait en cause

Ce n’est pas la première fois que les produits lissants pour cheveux sont soupçonnés d’être dangereux pour les reins. En juillet 2023, des scientifiques israéliens assuraient avoir identifié vingt-six patients atteints de lésions rénales aiguës après un lissage dans des salons de coiffure. Une biopsie avait confirmé que ces malades avaient des cristaux d’oxalate de calcium dans les reins. Les chercheurs avaient alors pour leur part soupçonné l’acide glycolique.

Après avoir mené une seconde étude, le Pr Letavernier a écarté cette hypothèse : "l’acide glycolique ne pose pas de problème. À l’inverse de l’acide glyoxylique, l’application d’acide glycolique sur la peau des souris n’induit pas la formation de cristaux d’oxalate dans les reins, ni d’insuffisance rénale", assure le chercheur à Medscape.

Ainsi, face aux différentes données recueillies, l’équipe française conclut dans ses écrits : "compte tenu de la néphrotoxicité potentielle de l’acide glyoxylique par application topique, les produits contenant ce composé devraient être évités et, idéalement, retirés du marché". Elle a alerté le département Cosmétovigilance et tatouvigilance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de sa découverte.