Cancer du sein : vers un dépistage avant 50 ans ?

L'ESSENTIEL Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à réaliser une mammographie tous les deux ans pour détecter un éventuel cancer du sein.

Or, 14 % des cas concernent les femmes entre 40 et 50 ans.

Le dépistage pourrait commencer dès 40 ans à l’avenir.

Faut-il dépister le cancer du sein plus tôt ? Cette question est l’objet d’une évaluation de la Haute Autorité de Santé. En France, le dépistage est recommandé aux femmes âgées de 50 à 74 ans, et réalisé tous les deux ans. Or, en 2023, 14 % des nouveaux cas de cancer du sein concernaient des femmes de 40 à 50 ans.

Cancer du sein : la HAS évalue l’intérêt d’un dépistage précoce

Fin janvier, la Direction Générale de la Santé a saisi la Haute Autorité de Santé pour évaluer l’intérêt d’avancer les mammographies de contrôle pour les proposer aux femmes de moins de 50 ans. Dans une interview à France Info, le ministre de la Santé Yannick Neuder, a annoncé que le gouvernement "proposera rapidement de pouvoir étendre et intensifier les campagnes de dépistage pour cibler particulièrement les populations à risque et de diminuer la strate d'âge pour pouvoir aller chercher plus tôt ces cancers qui sont guérissables quand on les dépiste au plus tôt". Selon un reportage de France 2, diffusé le 10 février, la Haute Autorité de Santé serait favorable à l’avancement de la première mammographie : l’examen pourrait être proposé aux femmes dans leur quarantaine.

Mammographie : quels sont les risques de ces examens de dépistage du cancer du sein ?

Mais les professionnels de santé sont divisés. Sur BFMTV, Corine Balleyguier, radiologue et cheffe du département d'imaginerie médicale à l'Institut Gustave Roussy considère ainsi qu’un avancement de l’âge n’est pas "forcément une bonne idée". "On a toutes dans son entourage des femmes jeunes qui ont eu des cancers, donc je comprends que ça marque tout particulièrement, d'autant que leur nombre est en hausse... Mais globalement 80 % des cancers du sein arrivent après 50 ans donc ceux qui se déclenchent avant ne représentent pas la majorité", développe la spécialiste. Elle pointe surtout les risques liés à ce geste invasif, en termes de stress notamment et d'exposition aux rayons X, mais aussi de détecter des faux positifs.

Cancer du sein : mieux prévenir la maladie chez les femmes jeunes

Sur Ici, Anne-Vincent Salomon estime que le sujet doit être discuté, à cause de cette augmentation des cas de cancer du sein chez des femmes jeunes. "Plus de 61.000 femmes par an développent un cancer du sein en France, rappelle-t-elle. Parmi elles, 5.000 ont moins de 40 ans. Il y a donc une réelle question de savoir comment mieux prévenir et mieux dépister ces cancers qui surviennent chez des femmes plus jeunes." Depuis 2022, la Commission européenne recommande de réaliser un dépistage du cancer du sein dès 45 ans.