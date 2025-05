Maux de tête, brûlures : c’est quoi la névralgie d’Arnold ?

L'ESSENTIEL La névralgie d’Arnold est provoquée par la compression du nerf grand occipital, aussi appelé nerf d’Arnold.

Elle provoque des douleurs à la base du crâne, semblables à des brûlures ou des décharges électriques.

Des traitements peuvent aider à soulager les douleurs, et la chirurgie est réservée aux cas les plus graves.

Des souffrances atroces et des douleurs invisibles. Dans un témoignage au quotidien Le Bien Public, Emmanuelle Banzounguidi, 36 ans, se confie sur la névralgie d’Arnold dont elle est atteinte depuis plus de deux ans. La maladie est liée au nerf grand occipital, aussi appelé nerf d’Arnold.

Qu’est-ce que la névralgie d’Arnold ?

Ce dernier est situé à l’arrière du crâne, et il est à la fois responsable du contrôle de certains muscles mais aussi de la diffusion des sensations dans le cuir chevelu. Dans le cas de l’arnoldalgie, il est soit comprimé soit irrité, ce qui déclenche des douleurs chroniques dans le cou et le crâne. "Cette pathologie peut être extrêmement inconfortable et affecter considérablement la qualité de vie des personnes qui en souffrent", indique l’American Hospital of Paris. Pour les patients, la douleur est similaire à celle d’une brûlure ou d’une décharge électrique. Ils sont également plus sensibles du cuir chevelu, peuvent souffrir de douleurs oculaires et d’un engourdissement du cou.

Comment expliquer l’apparition de la névralgie d’Arnold ?

Dans une fiche-patient dédiée, le CHU Caen Normandie souligne que la maladie est multi-factorielle. Elle peut être la conséquence d’une contracture musculaire, d’arthrose cervicale ou d’un traumatisme. Une mauvaise position ou un stress excessif peuvent aussi provoquer des tensions musculaires et augmenter le risque d’arnoldalgie. "L’arnoldalgie peut être confondue avec d'autres conditions à l’origine de maux de tête, comme les migraines ou les céphalées de tension, précise l’American Hospital of Paris. Un diagnostic précis est donc essentiel pour identifier cette pathologie et mettre en place un plan de traitement approprié."

Névralgie d’Arnold : quel traitement pour soulager les douleurs ?

Pour identifier la pathologie, les professionnels de santé réalisent des examens neurologiques, dont l’IRM, ainsi que des entretiens avec le patient. La prise en charge varie selon les besoins de chaque individu, mais elle passe généralement par des infiltrations de corticostéroïdes pour réduire l’inflammation. En parallèle, les médecins prescrivent de la kinésithérapie, parfois de la cryopthérapie et différentes thérapies physiques. Des médicaments anti-inflammatoires peuvent aussi soulager les douleurs.

"Dans les cas graves et résistants aux autres traitements, des interventions chirurgicales spécifiques peuvent être envisagées pour décompresser ou libérer le nerf", complète l’hôpital parisien. C’est le choix d’Emmanuelle Banzounguidi. Au Bien Public, elle explique avoir lancé une cagnotte pour financer une opération en Suisse. "L'opération pour enfin revivre consiste à la décompression du nerf occipital (le nerf d’Arnold)", écrit-elle sur la page Leetchi. (…) J'ouvre donc cette cagnotte et compte sur votre aide et solidarité pour pouvoir enfin revivre normalement et quitter ce monde horrible de la douleur où aucun mot n'existe pour décrire ce que je vis."