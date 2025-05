Probiotiques, prébiotiques : quelle est la différence ?

L'ESSENTIEL Les probiotiques sont des micro-organismes bénéfiques pour la santé, tandis que les prébiotiques sont des fibres qui les nourrissent.

Une alimentation variée et riche en fruits, légumes et aliments fermentés suffit généralement à entretenir un microbiote intestinal sain.

L’efficacité des compléments alimentaires contenant des probiotiques et/ou des prébiotiques n’est pas clairement prouvée.

Probiotiques et prébiotiques, si ces noms vous sont familiers, connaissez-vous vraiment la différence entre les deux ? La diététicienne Evangeline Mantzioris répond dans un article pour The Conversation.

Probiotiques, prébiotiques : quels sont les aliments qui en contiennent ?

Les probiotiques et les prébiotiques sont liés. Les premiers sont des microorganismes vivants, principalement des "bonnes bactéries". Les prébiotiques, eux, sont des molécules qui nourrissent les probiotiques. Ils sont aussi appelés fibres alimentaires. Les deux sont importants pour le microbiote intestinal. "Les fibres alimentaires restent non digérées dans l’estomac et l’intestin grêle jusqu’à ce qu’elles atteignent le gros intestin, explique Evangeline Mantzioris. Là, des micro-organismes (probiotiques) décomposent (ou fermentent) les fibres (prébiotiques), les transformant en métabolites ou en nutriments liés à une meilleure santé”.

Des compléments alimentaires contenants des probiotiques et/ou des prébiotiques existent. Mais vous pouvez aussi les trouver naturellement dans les aliments. Les premiers sont par exemple présents dans des aliments fermentés, comme le kéfir, les yaourts ou encore la choucroute, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Les aliments riches en prébiotiques sont les suivants : légumes, fruits ou encore céréales.

Faut-il se tourner vers des compléments alimentaires pour faire le plein de probiotiques et prébiotiques ?

Le microbiote intestinal est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, parasites, virus et champignons non pathogènes) présents dans notre tube digestif, indique l’Inserm. Il influence une grande partie de l’organisme : le système immunitaire, cardio-vasculaire, le cerveau, etc.

"On dit que les probiotiques et les prébiotiques favorisent tous deux un microbiome sain, indique Evangeline Mantzioris. Lorsque votre microbiome [qui regroupe les données génétiques des micro-organismes du microbiote] est moins diversifié ou lorsque le nombre de micro-organismes malsains dépasse le nombre de micro-organismes sains, on parle de dysbiose. Cela peut entraîner des problèmes tels que la diarrhée ou la constipation, le syndrome du côlon irritable, des saignements des gencives, une dermatite atopique (eczéma) ou de l’acné”. La diététicienne ajoute qu’un microbiome sain a aussi été associé à un risque réduit de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'inflammation de l’intestin ou encore d’allergies.

Afin d'avoir un microbiote en bonne santé, pas besoin de prendre des compléments alimentaires. La diététicienne indique qu’aucune étude n’a vraiment prouvé leur efficacité. Elle recommande plutôt une alimentation saine et équilibrée, riche en légumes et en fruits. "Cela vous permettra d’obtenir tous les différents types de fibres nécessaires pour maintenir vos bactéries saines en vie et pour augmenter la diversité de votre microbiome”.