Probiotiques : ajouter cet ingrédient dans le yaourt booste leur survie

L'ESSENTIEL Deux études montrent qu'ajouter du miel soutient les cultures probiotiques présentes dans le yaourt.

Le miel de trèfle, en particulier, favorise la survie des probiotiques dans la phase intestinale de la digestion.

Toutefois, il ne faut pas abuser du miel, car il concentre essentiellement du fructose et du glucose. 100 grammes de miel contient en moyenne 82 grammes de sucre.

La consommation de certains probiotiques comme ceux présents dans le yaourt peut favoriser la santé digestive. Mais ils rencontrent un obstacle lorsque nous les avalons. "Les enzymes présentes dans notre bouche, notre estomac et nos intestins facilitent la digestion et l'absorption des nutriments, mais elles réduisent également la viabilité des microbes. C'est formidable lorsqu'il s'agit d'agents pathogènes, mais pas nécessairement quand il s'agit de bactéries bénéfiques" comme les souches probiotiques, explique Hannah Holscher de l’université d’Illinois Urbana-Champaign dans un communiqué.

Après avoir réalisé deux études sur les probiotiques présents dans les yaourts, la scientifique a la solution pour soutenir leur survie : ajouter une cuillère de miel dans le produit laitier.

Yaourt : le miel protège les probiotiques lors de la digestion

Pour déterminer si le miel pouvait aider les bactéries probiotiques à survivre dans le système digestif, la chercheuse et son équipe ont d’abord réalisé une expérience en laboratoire. Elles ont testé l'effet de quatre types différents de miel (luzerne, sarrasin, trèfle et fleur d'oranger) sur la viabilité de la bactérie lactique B. animalis dans le yaourt lors d’une simulation des processus de digestion. En plus du produit des abeilles, les souches étaient mises en contact avec des solutions imitant la composition de la salive, de l'acide gastrique, de la bile intestinale et des enzymes.

Résultat des travaux présentés dans la revue The Journal of Nutrition : le yaourt au miel – en particulier celui de trèfle – a contribué à soutenir la survie des probiotiques lors de la digestion intestinale.

En revanche, concernant la digestion mécanique (bouche et estomac), il n’y avait aucune différence dans leur taux de survie entre les duos produits laitiers/miels ainsi que les mélanges à base de yaourt et de sucre ou encore d’eau.

Dans un second temps, les scientifiques ont réalisé une étude clinique. Ils ont recruté 66 adultes en bonne santé et leur ont demandé de consommer deux produits différents pendant deux semaines chacun : du yaourt au miel de trèfle et du yaourt pasteurisé traité thermiquement. Les participants ont fourni des échantillons de selles. Ils ont également rempli des questionnaires sur leur santé digestive. Ils par ailleurs effectué des tâches permettant d’évaluer leur humeur, leurs capacités cognitive et leur bien-être général.

"Nos résultats ont montré que l'association du miel avec du yaourt favorisait la survie des bactéries probiotiques du yaourt dans l'intestin, de sorte que les résultats de l'étude en laboratoire se sont traduits par une application réelle chez l'homme", indique Hannah Holscher.

Par contre, aucun changement dans le temps de transit intestinal, la fréquence des selles ou les mesures de l’humeur et de la cognition n’a été relevé.

Yaourt et miel : attention au sucre

Si ces deux recherches montrent que mélanger du miel et le yaourt est bon pour la survie des probiotiques, et par effet domino la santé digestive, l’experte prône tout de même la modération. Elle rappelle que le miel estessentiellement composé de sucres. Il est donc préférable de ne pas aller au-delà d’une cuillerée pour un bol de yaourt nature, selon elle.

Autre astuce de la spécialiste pour booster la santé intestinale et le microbiome : intégrer des sources de fibres dans le produit laitier fermenté nature comme des baies, des graines ou des noix, arrosées d'un tout petit peu de miel.