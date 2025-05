Hypertension artérielle : 30.000 boîtes de Lisinopril rappelées

L'ESSENTIEL À cause de "l’inscription sur l’aluminium de la plaquette", qui "peut prêter à confusion" et induire un risque de surdosage, l’ANSM rappelle des lots de Lisinopril du laboratoire Viatris.

Au total, quatre lots de Lisinopril 5 mg sont concernés. "Le dosage 20 mg n’est pas concerné par ce défaut."

Même si leurs boites sont concernées par le retrait, les patients souffrant d’hypertension artérielle ne doivent pas arrêter leur traitement.

En cas d’hypertension artérielle, les patients peuvent se voir prescrire du Lisinopril, un médicament qui appartient à la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ce dernier bloque la formation de l'angiotensine II, une substance responsable d'une contraction des artères qui augmente la tension artérielle et fatigue le cœur, selon Vidal.fr.

"L’inscription sur l’aluminium de la plaquette laisse penser qu’il faut prendre plusieurs comprimés certains jours"

Le 6 avril, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé que le laboratoire Viatris allait procéder au rappel des lots de ce traitement. En cause ? Un défaut qualité de l’emballage. En effet, ce n’est pas la qualité des comprimés qui est remise en cause, mais un problème "d’impression sur les plaquettes" qui peut induire au risque de surdosage. "L’inscription présente sur l’aluminium de la plaquette peut prêter à confusion car elle laisse penser qu’il faut prendre plusieurs comprimés certains jours. Il y a donc un risque d’erreur de prise en surnombre par les patients." Pour l’heure, un cas de surdosage accompagné d’un état confusionnel non grave a été signalé, sans conséquences graves pour le patient.

Hypertension : ne pas arrêter son traitement, même si sa boite est concernée par le rappel

Dans le communiqué, l’ANSM a indiqué que quatre lots de Lisinopril 5 mg Viatris vont être retirés. "Le dosage 20 mg n’est pas concerné par ce défaut." Les boites concernées par le rappel sont celle de 28 comprimés sécables (lot 8172295, avec une date de péremption au 01/2026 et lot 8189879, avec une date de péremption au 03/2027) et celle de 84 comprimés sécables (lot 8172296, avec une date de péremption au 01/2026 et lot 8192737, avec une date de péremption au 03/2027). "Le numéro de lot figure sur l’emballage extérieur du médicament. En cas de doute, rapportez-la en pharmacie où un pharmacien vérifiera le numéro de lot."

Si les personnes hypertendues constatent que leur boite fait partie de celles rappelées, il leur est conseillé de ne pas arrêter leur traitement et de la rapporter en pharmacie. Sur place, le professionnel leur remplacera par une autre boîte de lisinopril 5 mg pouvant provenir d’un autre laboratoire que Viatris. "Aucune tension d’approvisionnement en lisinopril n’est attendue suite à ce rappel car des alternatives sont disponibles. De nouveaux lots avec des plaquettes conformes seront prochainement disponibles." Pour rappel, les patients doivent toujours respecter la dose prescrite par le médecin et indiquée sur l’ordonnance.

Quels sont les risques en cas de surdosage de Lisinopril ?

En cas de surdosage, les adultes peuvent éprouver de la fatigue, des troubles de l’équilibre, une hypotension. Une altération de la fonction rénale peut survenir. "Ces effets indésirables peuvent être plus forts si vous souffrez d’insuffisance rénale. Si vous ressentez des effets indésirables, contactez un médecin."