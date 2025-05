Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous lisez ?

L'ESSENTIEL Ce sont les aires de l'hémisphère gauche du cerveau qui sont impliquées dans le processus cérébral activé par la lecture.

Plus précisément, lire des lettres n'active qu'un seul groupe de neurones du cortex occipital gauche, alors que lire des mots, des phrases et de textes entiers stimule d'autres régions.

La lecture à voix haute active des régions cérébrales liées au traitement des mouvements et des sons.

La lecture est une compétence précieuse qui permet aux êtres humains d'acquérir de nouvelles connaissances, de poursuivre des études et d'accomplir un large éventail de tâches du quotidien. Ces dernières années, plusieurs scientifiques ont mené des études pour essayer de comprendre les fondements neuronaux de la lecture et les processus complexes par lesquels le cerveau humain donne du sens aux textes écrits. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Neuroscience & Biobehavioral Reviews, des scientifiques de l'Institut Max Planck (Allemagne) ont aussi décidé de se pencher sur le sujet.

Afin de mener à bien les recherches, l’équipe a passé en revue 163 cohortes analysant les schémas d'activation cérébrale de personnes lisant un large éventail de textes dans différentes langues, à l'aide de diverses techniques d'imagerie. Dans celles-ci, les participants devaient lire des lettres, des pseudo-mots (c'est-à-dire des mots sans signification), des mots, des phrases et des textes entiers. Les résultats ont mis en avant l'importance des régions classiques du langage de l'hémisphère gauche et du cervelet dans les tâches de lecture.

Lettres, mots, phrases… "Une forte spécificité de traitement dans les aires de l'hémisphère gauche"

"Nous avons constaté une forte spécificité de traitement pour la lecture de lettres, de mots, de phrases et de textes, exclusivement dans les aires de l'hémisphère gauche. Des sous-régions du gyrus frontal inférieur gauche ont montré un engagement différentiel pour la lecture de mots et de pseudo-mots, tandis que des sous-régions du cortex temporo-occipital gauche ont montré un engagement différentiel pour les mots et les phrases", ont écrit les auteurs.

Pour aller plus loin, les chercheurs ont identifié des zones cérébrales généralement activées lors de la lecture et des régions contribuant spécifiquement au traitement des lettres, des mots, des pseudo-mots et des textes entiers. Ils ont constaté que la lecture de lettres n'activait qu'un seul groupe de neurones du cortex occipital gauche, tandis que la lecture de mots, de phrases et de textes entiers activait également d'autres régions.

Cerveau : lire à voix haute active des régions liées au traitement des sons

En outre, l’étude a révélé des différences d'activation cérébrale entre la lecture à voix haute et la lecture silencieuse mentale. Dans le détail, la lecture à voix haute activait souvent aussi des régions cérébrales liées au traitement des mouvements et des sons. "La lecture silencieuse de mots et de pseudo-mots a déclenché une activation plus constante dans les cortex orbito-frontal, cérébelleux et temporal gauches par rapport aux décisions lexicales. Les décisions lexicales, en revanche, ont montré un recrutement bilatéral plus constant des régions frontales inférieures et insulaires."

Les auteurs espèrent qu’à terme, leur étude pourra mettre en lumière les processus neuronaux qui diffèrent chez les personnes éprouvant des difficultés de lecture, comme celles diagnostiquées avec une dyslexie ou d'autres troubles d'apprentissage, ce qui pourrait, à son tour, contribuer à la conception d'interventions pour aider ces patients.