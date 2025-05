Votre âge biologique influence-t-il votre risque de démence ?

L'ESSENTIEL Les personnes dont l'âge biologique est supérieur à leur âge chronologique sont plus susceptibles de développer une démence.

Elles avaient aussi des changements dans leur cerveau associés à la démence comme la perte de volume de matière grise.

Il est possible d'agir sur l'âge biologique en modifiant son hygiène de vie.

"Avec l’impact croissant de la démence dans le monde, il est essentiel d’identifier les facteurs de risque et de mettre en œuvre des mesures préventives", explique Pr Yacong Bo de l’Université de Zhengzhou (Chine). Et selon les travaux qu’il a menés, l’âge biologique – celui qui prend en compte l’état des organes et des fonctions physiologiques de la personne – est l’un d’eux. Si vous avez un âge biologique plus important que votre âge réel, chronologique, vous avez plus de risque de développer une démence, selon une nouvelle étude.

L'âge biologique pèse sur le cerveau

Pour cette recherche présentée dans la revue Neurology le 30 avril 2025, les chercheurs ont repris les dossiers de 280.918 personnes vivant au Royaume-Uni. Elles avaient un âge chronologique moyen de 57 ans au début de l'étude et ne présentaient aucun déclin cognitif. Les participants ont en moyenne été suivis pendant 14 ans. Durant cette période, 4.770 d’entre eux ont développé une démence.

Les scientifiques ont calculé l’âge biologique de l’ensemble des participants grâce à deux méthodes distinctes. Pour la première, ils ont mesuré la fonction pulmonaire, la pression artérielle et le cholestérol. Pour la seconde, des biomarqueurs sanguins, tels que le volume cellulaire moyen et le nombre de globules blancs, ont été pris en compte.

Les analyses ont montré que les personnes dont l’âge biologique était le plus élevé étaient environ 30 % plus susceptibles de développer une démence par rapport à celles du groupe le plus bas. De plus, elles présentaient des changements dans leur cerveau associés à la démence, comme une perte de volume de matière grise. "Ces changements dans la structure du cerveau expliquent une partie, mais pas la totalité, de l’association entre l’âge biologique avancé et la démence", ajoute Pr Bo dans un communiqué.

Agir sur son âge biologique pour réduire les risques de démence

Pour l’équipe, les résultats présentés soutiennent "l’hypothèse selon laquelle l’âge biologique avancé peut contribuer au développement de la démence en provoquant un changement généralisé dans les structures cérébrales."

Et cette découverte pourrait aider à prévenir le déclin cognitif. "Bien qu’aucun d’entre nous ne puisse changer son âge chronologique, nous pouvons influencer notre âge biologique par le biais de facteurs liés au mode de vie, tels que l’alimentation et l’exercice", souligne l’auteur principal de l’étude.