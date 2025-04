Sucre : ce substitut naturel peut nuire à la santé du cerveau et du cœur

L'ESSENTIEL L'érythritol est un substitut du sucre couramment utilisé.

Ce substitut pourrait altérer la santé des vaisseaux sanguins en perturbant la capacité du cerveau à produire de l'oxyde nitrique, selon une nouvelle étude.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l'impact de l'érythritol sur la santé.

L’érythritol, édulcorant naturel que l’on trouve dans certains fruits et aliments fermentés, est fréquemment utilisé par l’industrie agroalimentaire, notamment les produits sans sucre et les boissons énergisantes... car il est moins calorique que le sucre. Toutefois, ce substitut présenté comme “sain” ne semble pas être si inoffensif.

Une nouvelle étude, dévoilée lors de l’American Physiology Summit organisé à Baltimore du 24 au 27 avril 2025, montre que l’érythritol impacte les cellules cérébrales puis par effet domino les vaisseaux sanguins augmentant ainsi les risques d’AVC et d’infarctus.

Érythritol : il réduit la production d’oxyde nitrique… et donc la vasodilatation

Pour mieux comprendre les effets de l’érythritol sur la santé, les chercheurs ont recueilli des cellules endothéliales microvasculaires cérébrales humaines, c’est-à-dire des cellules provenant des minuscules vaisseaux sanguins situés dans le cerveau. Ils les ont mises en contact avec de l’érythritol.

Ils ont constaté que les échantillons exposés à une quantité d'édulcorant comparable à celle contenue dans une boisson sans sucre, présentaient des niveaux de stress oxydatif plus élevés que les autres.

Par ailleurs, ces cellules produisaient moins d'oxyde nitrique, un composé qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Or, “une diminution peut altérer la vasodilatation ainsi que la circulation sanguine et augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral”, préviennent les auteurs dans leur communiqué.

"Il est important de surveiller sa consommation quotidienne d'érythritol"

Face à ces résultats, Auburn Berry, étudiante diplômée de l'Université du Colorado à Boulder et première auteure de l'étude, appelle à la prudence. "Bien que l'érythritol soit largement utilisé dans les produits sans sucre présentés comme des alternatives plus saines, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement son impact sur la santé vasculaire", explique la chercheuse. "En général, il est important de surveiller sa consommation quotidienne d'érythritol", ajoute-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que l’érythritol suscite des inquiétudes parmi la communauté scientifique. Des travaux publiés en 2024 avaient par exemple mis en évidence qu’il pouvait augmenter les risques de caillots sanguins.