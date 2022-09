Sucre : des édulcorants naturels plus sains découverts dans des agrumes

L'ESSENTIEL Les édulcorants, également appelés sucres de substitution ou faux-sucres, sont des additifs alimentaires ayant un goût sucré.

Ils sont de plus en plus utilisés dans les produits alimentaires car ils apportent moins de calories que le sucre.

Alors que la réputation des édulcorants a été largement entachée par plusieurs études à cause des risques accrus de développer certains problèmes de santé quand on les consomme (maladies cardiovasculaires ou diabète, notamment), de nouveaux substituts de sucre ont été découverts. Sauf que cette fois, ils sont naturels ! Et donc potentiellement beaucoup moins nocifs pour la santé.

8 nouveaux édulcorants trouvés dans onze variétés d'agrumes

Ce sont les chercheurs de l'université de Floride qui ont fait cette découverte. Huit nouveaux édulcorants ou composés améliorant le goût sucré sont présents naturellement dans onze variétés d'agrumes. Ces cultivars (variété obtenue artificiellement, par sélection, mutation ou hybridation, afin d’être cultivée pour ses qualités) comprenaient un hybride de pamplemousse et des variétés d'orange douce, ainsi que certaines mandarines ayant des “des saveurs uniques et exceptionnelles”.

Selon eux, les résultats de leur étude, publiés dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, ouvrent la possibilité à l'industrie alimentaire de commencer à produire des aliments et des boissons plus sains avec une teneur en sucre et en calories beaucoup plus faible en utilisant simplement des produits naturels, tout en conservant le goût sucré qu’apprécient les consommateurs.

"Nous avons pu identifier une source naturelle d'édulcorant artificiel, l'oxime V, qui n'avait jamais été identifiée à partir d'aucune source naturelle auparavant", a déclaré la superviseuse de l’étude, Yu Wang, professeure de science alimentaire à l'UF Institute of Food and Agricultural Sciences, dans un communiqué. "Cela crée de plus larges opportunités pour les producteurs d'agrumes et pour la sélection de cultivars afin d’obtenir des rendements plus élevés de composés édulcorants."

Les édulcorants artificiels sont-ils vraiment équivalents au sucre ?

Il existe de nombreux produits alimentaires sur les étagères des magasins contenant des édulcorants artificiels non caloriques tels que la saccharine, le sucralose et l'aspartame pour remplacer le sucre. Cependant, ces substances peuvent avoir un impact négatif sur la saveur, produisant généralement un arrière-goût amer ou métallique. Ces dernières années, les acheteurs ont montré une nette préférence pour les édulcorants d'origine naturelle qui ressemblent davantage au sucre. Pourtant, de nombreux édulcorants naturels non caloriques actuels possèdent encore des arrière-goûts amers. Les édulcorants naturels dérivés spécifiquement des fruits, quant à eux, se sont avérés beaucoup plus difficiles à cultiver jusqu'à présent. Mais les résultats de cette nouvelle étude pourraient changer la donne.