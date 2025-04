Le yoga, meilleure arme contre l’insomnie ?

L'ESSENTIEL Le yoga peut réduire la gravité des insomnies s'il est pratiqué régulièrement.

Une étude montre qu'il améliore l'efficacité, la qualité et la durée du sommeil.

Cela serait lié à ses effets sur le stress mais aussi sur la respiration.

Le chien tête en bas pourra-t-il rivaliser avec les somnifères ? Aux États-Unis, le Dr Sat Bir Singh Khalsa, chercheur et professeur de médecine à l’université d’Harvard, démontre que le yoga peut permettre de lutter contre les troubles du sommeil. Dans l’une de ses dernières études, parue dans Journal of Clinical Sleep Medicine, il a constaté que la pratique permettait de réduire la gravité des insomnies.

Le yoga permet une réduction de la gravité des insomnies et une amélioration de la qualité du sommeil

Ce spécialiste du sommeil et son équipe ont recruté 157 patients âgés de 25 à 59 ans. Tous souffraient d’insomnies depuis au moins six mois. Pendant huit semaines, ils ont suivi un protocole, soit basé sur le yoga, soit sur des changements dans leur "hygiène de sommeil". Par cette expression, les chercheurs désignaient un ensemble de modifications d’habitudes, susceptible d’améliorer la qualité des nuits : réduire la caféine et l’alcool, pratiquer une activité physique, réduire le bruit et la lumière dans la chambre, maintenir une température régulée et agréable. Les autres participants ont pratiqué le yoga kundalini tous les jours pendant 45 min. En plus des postures, celui-ci implique des exercices de respiration, de méditation et de relaxation. "Les exercices ont été sélectionnés car ils étaient particulièrement recommandés pour améliorer le sommeil, et ils étaient faciles à apprendre et à pratiquer", précisent les auteurs.

Pendant six mois, ils ont suivi les participants grâce à des journaux de sommeil et des questionnaires. "L’hygiène du sommeil a amélioré plusieurs résultats, observent les auteurs, cependant, le yoga a entraîné des améliorations encore plus importantes." Ils ont constaté que dans ce groupe, le temps et l’efficacité de sommeil ont progressivement augmenté. "Pour plus de 50 % des participants au yoga, l'indice de gravité de l'insomnie a diminué d'au moins 8 points à la fin du traitement et au suivi", notent-ils.

Comment le yoga agit-il sur le sommeil ?

Dans une interview parue dans The Indian Express, le Dr Sat Bir Singh Khalsa souligne que le yoga permet de diminuer le stress. "Vous pouvez changer vos pensées avec la pleine conscience, souligne-t-il. Les postures de yoga et la respiration profonde augmentent la conscience corps-esprit, réduisent le stress et vous aident à vous éloigner des pensées négatives qui affectent le sommeil." Il ajoute que le yoga peut aussi avoir des effets sur notre oxygénation, grâce à la respiration dite yogique. Selon ce spécialiste, elle peut améliorer la force des muscles respiratoires et permettre une meilleure saturation en oxygène "ce qui entraîne une diminution des troubles du sommeil", conclut-il.