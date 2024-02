Mal de dos : et si vous vous mettiez au yoga ?

L'ESSENTIEL La pratique du yoga est basée sur des exercices mêlant respiration, méditation et relaxation, appelés "asanas".

En cas de lombalgie, cette activité physique d'intensité légère a un impact positif sur la réponse neuromusculaire lors de la flexion du tronc.

En outre, elle réduit l'intensité des douleurs dorsales.

Depuis plusieurs années, la popularité du yoga n’a cessé d’augmenter. La raison est simple : il améliore l’équilibre, la concentration, la souplesse, la respiration et réduit le stress. Dans de récents travaux, cette pratique d’un ensemble de postures et d’exercices alliés à une respiration contrôlée et à la méditation, appelés "asanas", "a été étudié en tant qu'intervention contre la lombalgie, une affection répandue qui pose des problèmes socio-économiques et de santé".

Yoga : 8 séances ont réduit l’intensité des douleurs dorsales

Pour mener à bien leur étude, des chercheurs de l'université de Catanzaro "Magna Graecia" (Italie) ont recruté 21 femmes. Parmi elles, 11 personnes étaient en bonne santé et 10 patientes souffraient de maux de dos. Lors de l’intervention, elles ont suivi un programme de yoga en 8 séances durant quatre semaines. La première séance a eu lieu en présentiel dans une clinique et les autres ont été faites à distance en visioconférence. Ensuite, l’équipe a évalué l’intensité de leurs douleurs dorsales et une mesure liée à la colonne vertébrale, appelée "phénomène de flexion-relaxation", qui est souvent absente ou perturbée chez les adultes atteints de lombalgie.

D’après les résultats, publiés dans la revue Journal of Orthopaedic Research, les volontaires souffrant de lombalgie chronique ont connu une diminution significative de l'intensité de la douleur. Elles avaient signalé une douleur moyenne de 6,80 au début de l’étude, celle-ci est tombée à 3,30 après les séances. Une réduction du phénomène de flexion-relaxation a également été observée (5,12 au début de l’intervention contre 9,49 après les séances).

Des recherches supplémentaires pour évaluer les effets à long terme du yoga sur le mal de dos

"Il était intéressant de montrer le rôle que le yoga pourrait jouer dans la gestion de la lombalgie chronique", a déclaré Alessandro de Sire, co-auteur des recherches, dans un communiqué. L’équipe estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets à long terme de cette activité physique d'intensité légère, qui à s’adapte aux limites, au rythme et à la condition physique de chaque personne.