Pourquoi le cerveau des ados a besoin d’un meilleur sommeil

L'ESSENTIEL Une vaste étude montre que les adolescents qui dorment un peu plus longtemps et se couchent plus tôt présentent une meilleure activité cérébrale et réussissent mieux aux tests cognitifs.

Bien que les différences de sommeil soient minimes, leurs effets sur le cerveau et les fonctions mentales sont significatifs.

Ces résultats soulignent l'importance d'un sommeil de qualité à l'adolescence, une période clé du développement.

L'heure du coucher serait-elle un nouveau levier pour améliorer la réussite scolaire ? D’après une étude menée par des chercheurs britanniques et chinois, les adolescents qui dorment plus longtemps et se couchent plus tôt que leurs camarades, présentent de meilleures performances cognitives et une activité cérébrale plus développée. Pourtant, même ces bons dormeurs restent en dessous des recommandations de sommeil pour leur âge, selon la recherche publiée dans la revue Cell Reports.

Un besoin crucial mais souvent négligé

Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement du corps et du cerveau : il permet notamment d'éliminer les toxines accumulées, de renforcer le système immunitaire, et de consolider la mémoire et l'apprentissage. L'American Academy of Sleep Medicine (AASM) recommande entre huit et dix heures de sommeil par nuit chez les adolescents. Pourtant, "nous savons très peu de choses sur le sommeil à l'adolescence, alors même qu'il s'agit d'une période cruciale pour le développement", souligne la professeure Barbara Sahakian (Cambridge) dans un communiqué.

Pour contourner les limites des enquêtes basées sur l'auto-déclaration, l'équipe a analysé les données de plus de 3 200 jeunes américains âgés de 11 à 12 ans, équipés de bracelets connectés dans le cadre de la vaste étude ABCD. Trois profils de sommeil ont été dégagés : le groupe 1, couche-tard ou lève-tôt (7h10 de sommeil), le groupe 2 (7h21), et le groupe 3, couche-tôt ou qui dort le plus (7h25).

Des effets mesurables sur le cerveau et la cognition

Résultat, les adolescents du groupe 3, bien que dormant seulement 15 minutes de plus que les autres, présentent des volumes cérébraux supérieurs et obtiennent les meilleurs scores aux tests cognitifs. "Cela montre à quel point un bon sommeil est important à cet âge", insiste Barbara Sahakian. Le Dr Qing Ma ajoute : "De nombreuses recherches soutiennent le lien entre sommeil et consolidation de la mémoire, un processus clé dans l'apprentissage".

Pourquoi certains ados dorment-ils moins ? "Est-ce à cause des jeux vidéo, des smartphones, ou d'un rythme biologique différent ?" s'interroge le Dr Wei Cheng. A noter que les données de l'étude ABCD, suivies sur plusieurs années, montrent que ces différences de sommeil et de performance cognitive sont inscrites dans la durée.