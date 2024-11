Sommeil : ce que 46 minutes de plus par nuit peut vous apporter

L'ESSENTIEL Une étude révèle que 46 minutes de sommeil supplémentaires par nuit suffisent pour améliorer significativement le bien-être mental et social.

Les participants ayant prolongé leur sommeil ont montré des niveaux accrus de gratitude, de résilience et de satisfaction de vie, tandis que ceux avec moins de sommeil ont vu ces qualités diminuer.

Le sommeil influençant aussi les comportements prosociaux, les personnes bien reposées se montrent plus altruistes, notamment en faisant davantage de dons.

Il suffirait de trois quarts d’heure de plus : une nouvelle étude menée par l'Université Baylor (Etats-Unis) révèle que même une modeste augmentation du temps de sommeil peut avoir de profonds effets sur le bien-être mental et social.

Jusqu'à présent, les recherches sur le sujet se concentraient surtout sur les effets négatifs du manque de sommeil, qui sont légion : difficultés de concentration, risques cardiovasculaires, anxiété... Cette étude, publiée dans le Journal of Positive Psychology, change de perspective en examinant l’influence du sommeil sur les aspects positifs de notre psychologie. Les chercheurs ont voulu tester si des nuits plus longues pouvaient directement renforcer la gratitude et la résilience, des traits de personnalité généralement associés à une bonne santé mentale.

Les effets d'une semaine de sommeil modifié

Dans le cadre de l’étude, 90 jeunes adultes ont été répartis au hasard en trois groupes : un groupe qui se couchait à des heures tardives, un autre qui se couchait tôt, et un dernier qui respectait ses horaires de sommeil habituels. Tous ont été suivis pendant une semaine de travail lambda, surveillés grâce à l'actigraphie, utilisée pour évaluer les périodes d'éveil et de sommeil. Les résultats ont été sans appel : les participants ayant bénéficié d’une augmentation de leur temps de sommeil ont constaté une amélioration marquée de leur résilience, de leur gratitude et de leur sentiment de "flourishing", terme anglais désignant un épanouissement global et une satisfaction de vie.

"46 minutes de sommeil en plus chaque nuit ont suffi pour que les participants se sentent plus satisfaits et plus résilients", précisent les scientifiques dans un communiqué. En revanche, ceux ayant réduit leur sommeil, même d’environ 37 minutes par nuit, se sont plaints d’une diminution de ces sentiments positifs, démontrant l’importance cruciale de quelques minutes de dodo en plus ou en moins.

L'impact social du sommeil

Au-delà de ces effets personnels, les chercheurs ont également trouvé que le sommeil influence des comportements prosociaux. Les personnes bien reposées ont montré plus de gratitude et une meilleure disposition envers les autres, augmentant ainsi leur participation à des actes altruistes, tels que des dons associatifs. Une enquête complémentaire, menée sur plus de 2.800 adultes et publiée dans la revue Sleep Medicine, a montré que les personnes qui dorment entre 7 et 9 heures par nuit avaient 7 à 45 % de chances supplémentaires de faire des dons.

Ces résultats soulignent l'importance du sommeil pour l’épanouissement personnel et les relations sociales. En augmentant la qualité de nos nuits, il pourrait être possible de favoriser non seulement le bien-être individuel mais aussi des comportements plus positifs avec les autres, ouvrant ainsi des pistes prometteuses pour des programmes de santé publique.