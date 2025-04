Faire du sport avant de dormir, bonne ou mauvaise idée ?

L'ESSENTIEL Faire du sport en soirée et de manière intense est lié à un sommeil perturbé, car le corps est maintenu "dans un état de vigilance accru."

Plus précisément, cette combinaison entraîne un début de sommeil plus tardif, une durée de sommeil plus courte, une qualité de sommeil moindre, une fréquence cardiaque nocturne au repos plus élevée et une variabilité nocturne de la fréquence cardiaque plus faible.

"Si l'on pratique une activité physique dans les quatre heures précédant le coucher, on peut choisir des exercices brefs et de faible intensité, comme un jogging léger ou de la natation, afin de minimiser les perturbations du sommeil", d’après les chercheurs.

"Les recommandations de santé publique préconisent l’activité physique comme une intervention clé sur le mode de vie pour favoriser et maintenir un sommeil réparateur et réduire le risque de maladie", ont indiqué des chercheurs de l'université Monash (Australie). Cependant, quel est le moment idéal pour faire du sport et profiter de ses bienfaits ? C’est la question à laquelle a répondu l’équipe dans une récente étude, parue dans la revue Nature Communications. Celle-ci a porté sur un échantillon international de 14.689 personnes suivies pendant un an. Cela a permis aux scientifiques de recueillir des données sur quatre millions de nuits.

Durant l’intervention, les participants portaient un dispositif biométrique à capteurs multiples pour enregistrer les données relatives à l'exercice physique, au sommeil et au système cardiovasculaire. À partir de ces informations, les scientifiques ont examiné les liens entre l'exercice en soirée, l'intensité de l'exercice, le sommeil et l'activité cardiaque nocturne, y compris la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque.

S'entraîner de manière intense et en soirée perturbe le sommeil

"Quel que soit l'effort, les séances d'exercice se terminant 4 heures avant l'endormissement ne sont pas associées à des modifications du sommeil." En revanche, les résultats ont montré que la pratique d’une activité physique plus tardive et un effort physique plus important sont associés à un endormissement retardé, une durée de sommeil plus courte, une qualité de sommeil moindre, une fréquence cardiaque nocturne au repos plus élevée et une plus faible variabilité de la fréquence cardiaque nocturne.

Dans le détail, les exercices à forte contrainte comprennent des activités qui entraînent une augmentation soutenue de la fréquence respiratoire, de la température corporelle centrale, de la fréquence cardiaque et de l'intensité de l'activité physique. Parmi les exemples, l’équipe a cité les entraînements HIIT (entraînement fractionné à haute intensité), les matchs de football et de rugby, ou encore les courses longues. Ces activités "peuvent maintenir le corps dans un état de vigilance accru", a déclaré Josh Leota, qui a dirigé les recherches.

Terminer son activité physique au moins quatre heures avant de dormir

Face à ces données, les auteurs recommandent aux adultes souhaitant améliorer leur sommeil de terminer leur activité physique au moins quatre heures avant de se coucher. "Si l'on pratique une activité physique dans les quatre heures précédant le coucher, on peut choisir des exercices brefs et de faible intensité, comme un jogging léger ou de la natation, afin de minimiser les perturbations du sommeil et de permettre au corps de se détendre."