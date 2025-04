Pourquoi le temps semble-t-il ralentir quand on fait du sport ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que notre perception du temps ralentit pendant l’exercice physique, quelle que soit la présence de concurrents.

Ce phénomène, observé chez des cyclistes amateurs, pourrait influencer la motivation, le plaisir et la performance sportive.

Les chercheurs appellent à approfondir ces résultats pour mieux comprendre l’impact de cette distorsion temporelle sur la santé.

Avez-vous déjà eu l'impression que votre séance de sport durait une éternité ? Une nouvelle recherche, publiée dans la revue Brain and Behavior, confirme que ce ressenti n'est pas qu'une simple impression : le temps semble effectivement s'écouler plus lentement pendant l'effort physique, et quelques secondes de planche peuvent donc sembler de longues minutes...

Un temps jugé plus long pendant l'exercice

Menée par des universités britanniques et néerlandaises, cette étude est la première à montrer que notre perception du temps ralentit pendant l'exercice, comparée à des phases de repos ou de récupération. Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont demandé à des cyclistes amateurs, en bonne condition physique, de participer à plusieurs épreuves de 4 kilomètres sur un vélo ergomètre devant un grand écran simulant des parcours avec ou sans concurrents. À chaque étape (avant, pendant et après l'effort), les sportifs du dimanche devaient passer un test standardisé de perception du temps.

Résultat : tous les volontaires ont estimé le temps comme plus long pendant l'exercice, indépendamment de la présence d'adversaires virtuels. "Nos résultats ont des implications importantes pour le choix d'activités physiques, le plaisir ressenti et la manière d'optimiser les performances", notent les chercheurs dans un communiqué. Et pour cause, cet effet de ralentissement du temps pourrait, selon eux, influencer la motivation à pratiquer une activité ou la façon de structurer un entraînement. Cette distorsion temporelle pourrait même s’avérer cruciale dans le cadre d’une compétition sportive, où la moindre erreur de perception de notre cerveau peut amener l’athlète à prendre de mauvaises décisions.

A noter que cette étude rejoint des observations déjà faites en situation de stress ou de douleur : plus l'attention est focalisée sur les sensations corporelles, plus le temps semble ralentir. Et à l'inverse, la distraction (musique, rêvasserie, jeu...) peut accélérer la perception du temps.

Réduire les sensations négatives liées à la durée perçue

Reste que ces résultats sont encore à nuancer. "Il n'est pas certain que ces conclusions soient généralisables, car les participants étaient en bonne forme physique, ce qui n'est pas représentatif de la population générale. Il n’empêche que cette étude, bien qu’elle n’ait inclus que 33 volontaires, offre un premier aperçu intéressant de la façon dont notre perception du temps peut être altérée."

Pour la suite, les scientifiques comptent élargir les profils de participants et explorer les impacts potentiels sur la santé et la performance. Comme ils le soulignent : "Les axes majeurs de ce travail sont de comprendre comment motiver les gens à l’exercice physique, réduire les sensations négatives liées à la durée perçue, et peut-être même tirer parti de ce ralentissement apparent du temps."