Implants dentaires : des microparticules de titane dans votre bouche ?

L'ESSENTIEL Des microparticules de titane sont systématiquement présentes dans les tissus mous autour des implants dentaires, même ceux qui ne présentaient pas de signes d'inflammation.

Selon les chercheurs, les particules de titane sont sans doute libérées durant la procédure d'installation chirurgicale, lorsque l'implant en forme de vis est inséré dans le canal préparé dans l'os alvéolaire.

Ils ont également identifié 14 gènes susceptibles d'être affectés par les microparticules.

Les implants dentaires, permettant de remplacer les racines des dents manquantes, sont l'un des dispositifs médicaux les plus fréquemment utilisés à des fins thérapeutiques en dentisterie. Il a été suggéré que les particules métalliques provenant des implants pouvaient influencer la réponse de l'hôte local aux biofilms microbiens. Cela peut entraîner une péri-implantite, une complication du traitement, caractérisée par une inflammation des tissus mous péri-implantaires et une perte osseuse progressive autour du dispositif. Afin d’en avoir le cœur net, des chercheurs de l’université de Göteborg et d'Uppsala (Suède) ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Communications Medicine.

Pour les besoins des travaux, l’équipe a analysé des biopsies de tissus mous prélevés sur des zones présentant ou non une péri-implantite chez 21 personnes ayant plusieurs implants adjacents. "L'analyse de l'émission de rayons X induite par microproton (µ-PIXE) a été utilisée pour localiser, quantifier et caractériser les microparticules de titane dans les tissus. Le séquençage de l'ARN a été effectué pour évaluer les associations potentielles entre les microparticules de titane et les profils d'expression génique dans les lésions de péri-implantite", a-t-elle précisé.

Implants dentaires : les particules de titane libérées durant la procédure d'installation chirurgicale

Les données ont montré que les microparticules de titane étaient présentes régulièrement dans les tissus mous entourant les implants dentaires. Leur densité variait d'un patient à l'autre, mais pas entre les sites avec ou sans péri-implantite chez un même patient. Plus précisément, la plupart des particules résident dans une portion de tissu de 2 mm de large près de l'interface implant/tissu. La durée de fonctionnement des dispositifs médicaux n'influence pas la densité volumétrique des microparticules de titane, contrairement aux systèmes d'implants.

En effet, les scientifiques pensent que les particules de titane sont libérées pendant la procédure d'installation chirurgicale, lorsque l'implant en forme de vis est inséré dans le canal préparé dans l'os alvéolaire. Dans ce contexte, l'observation de différences dans les densités de microparticules entre divers systèmes d'implants mérite l'attention, car la structure de la surface de l'implant peut influencer le dépôt de microparticules.

14 gènes susceptibles d'être affectés par les particules de titane

"Nous avons observé que les échantillons de tissus contenant des concentrations plus élevées de particules de titane présentaient une expression génétique altérée, en particulier les gènes liés à l'inflammation et à la cicatrisation des plaies. Nous avons identifié 14 de ces gènes, mais nous ne savons pas si les particules influencent la réponse immunitaire locale ou si la différence d'expression génétique reflète la variabilité interindividuelle des conditions inflammatoires", a expliqué Carlotta Dionigi, auteure des recherches.