Lil Nas X souffre d’une paralysie partielle du visage : quelles sont les causes ?

L'ESSENTIEL Dans une vidéo, publiée sur Instagram, Lil Nas X a montré ne pas pouvoir bouger le côté droit de son visage en raison d’une paralysie faciale partielle.

Ce trouble est provoqué par une lésion du nerf facial, qui "constitue la 7ème paire crânienne."

La paralysie faciale idiopathique, dite a frigore, ou paralysie de Bell, qui représente 72 % des cas, survient en raison d’une réactivation d'un virus du groupe herpès.

"J'ai perdu le contrôle du côté droit de mon visage." C’est ce qu’a écrit Lil Nas X dans la légende d’une vidéo qu’il a publié, le 15 avril, sur son compte Instagram. "Quand je souris, c’est moi qui fais un sourire complet en ce moment même. Je n’arrive même pas à rire correctement", a déclaré le chanteur amusé, tout en montrant qu’il a du mal à bouger et contrôler ce côté de son visage. Pour rappel, on parle d’une paralysie faciale, lorsqu’une perte du fonctionnement de certains muscles du visage, concernant dans la grande majorité des cas une moitié du visage (hémi-face), se présente.

La paralysie partielle du visage, dont est atteint Lil Nas X, est due à une lésion du nerf facial

Selon l’Assurance Maladie, ce trouble est causé par une lésion du nerf facial. Ce dernier "constitue la 7ème paire crânienne, qui part du bas et de l’arrière du cerveau, traverse l’os situé derrière l'oreille (appelé le rocher) et se ramifie au niveau du visage. Ce nerf commande les muscles de la face et le muscle de l’étrier (l’un des osselets de l’oreille moyenne), permet la sensibilité d’une partie de l’oreille, assure la perception du goût par la majeure partie de la langue et est responsable de la sécrétion des glandes lacrymales (larmes), nasales et salivaires. Il existe un nerf facial pour la moitié gauche du visage et un autre pour la moitié droite. C’est pourquoi les troubles dus à la paralysie faciale apparaissent d’un côté ou de l’autre, séparant le visage selon un axe vertical."

Paralysie faciale : une réactivation d'un virus du groupe herpès en cause

Sous la vidéo de l’artiste de 26 ans, ses fans ont fait part de leurs inquiétudes et ont suggéré que leur idole pouvait souffrir de la paralysie faciale idiopathique, dite a frigore, ou paralysie de Bell, représentant 72 % des paralysies faciales. Fréquente aussi bien chez les femmes que chez les hommes, avec un pic vers l’âge de 40 ans, celle-ci atteint 15 à 30 personnes sur 100.000.

La paralysie de Bell s'installe brutalement et sans cause évidente. Cependant, son apparition peut résulter d’une réactivation d'un virus du groupe herpès (HV 1 responsable de l'herpès labial) présent dans le ganglion géniculé (ganglion nerveux du nerf facial situé dans l'os de la tempe). D’après le Manuel MSD, la zona fait également partie des causes fréquentes. "D'autres causes infectieuses (otite, méningite, VIH, maladie de Lyme…), traumatiques (fractures de la base du crâne, séquelles de chirurgie…), tumorales (tumeurs du rocher, de la parotide méningiome)... de paralysie faciale sont possibles", peut-on lire sur le site de l’Assurance Maladie.

Face aux différents commentaires, Lil Nas X a tenu à rassurer ses fans. Dans des stories, il a écrit : "Les gars, je vais bien ! Arrêtez d’être tristes pour moi ! Secouez vos fesses pour moi à la place ! Je vais avoir l’air bizarre pendant un petit moment mais c’est tout."