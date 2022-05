Paralysie : un traitement contre les maladies pulmonaires pourrait guérir les lésions de la moelle épinière

L'ESSENTIEL La plupart des personnes atteintes par des lésions de la moelle épinière ressentent des douleurs chroniques.

Les taux de survie des patients souffrant de lésions de la moelle épinière sont moins grandes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Chaque année dans le monde, entre 250.000 et 500.000 personnes souffrent de lésions de la moelle épinière, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ce terme regroupe toutes les atteintes à cet organe qui résultent soit d’un traumatisme comme un accident de la route, soit d’une maladie comme le cancer.

En fonction de la gravité et de la localisation de la lésion sur la moelle épinière, les symptômes sont différents : une diminution voire une perte de la fonction sensorielle, de la motricité (pouvant aller jusqu’à l’ensemble du corps), des atteintes des systèmes de régulation des intestins, de la vessie, de la respiration, du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Il s'agit de conséquences graves, car les personnes souffrant de cette lésion ont deux à cinq fois plus de risque de décès prématuré que les autres, mais cela pourrait bientôt changer.

Le médicament "AZD1236" pourrait réparer les lésions de la moelle épinière

Des chercheurs viennent de découvrir qu’un médicament habituellement prescrit pour traiter les maladies pulmonaires, l'"AZD1236", pourrait aussi réparer les lésions de la moelle épinière. D’après les essais cliniques, les scientifiques ont observé une amélioration de la fonction sensorielle et de la motricité chez des souris testées après seulement trois jours.

"Ce médicament a le potentiel pour devenir un traitement de première classe contre certains symptômes des lésions de la moelle épinière et pourrait révolutionner les perspectives de guérison des patients atteints de cette pathologie", a estimé Zubair Ahmed, l’un des auteurs.

L'"AZD1236" réduit les cicatrices et améliore la guérison

Lors de leurs expériences, les chercheurs ont aussi prouvé que l'"AZD1236" pouvait arrêter l'accumulation de liquide en excès autour de la moelle épinière, appelé "œdème". D’autre part, prendre ce médicament permettrait également de réduire les cicatrices des patients et de bloquer deux enzymes, "MMP-9" et "MMP-12", qui alimentent l'inflammation et freinent la guérison en entraînant la mort des cellules nerveuses.

"Actuellement, il n'existe aucun traitement curatif pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière, ceux disponibles ne font que soulager les symptômes mais ne s'attaquent pas aux mécanismes moléculaires sous-jacents", a développé Zubair Ahmed. Ainsi, ce médicament est un espoir pour toutes les personnes confrontées à ces lésions.